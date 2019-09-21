【連儂牆】何君堯第四站到筲箕灣掃街　市民叫返元朗啦

自6月起反修訂《逃犯條例》運動以來，不少市民在各區自設「連儂牆」，貼上寫有訴求的便利貼及各式海報。建制派立法會議員何君堯發起今日（21日）發起「清潔香港運動」，號召市民前往不同地區進行清理。 何君堯今早到屯門仁愛廣場掃街，第四站則到筲箕灣進行清潔行動。期間有不少市民圍觀，有人高叫「返元朗啦」、「筲箕灣唔歡迎你」；何方則有義工高呼「清潔香港 人人有責」、「支持何君堯」等口號。約10分鐘後，他由一眾義工護送登上私家車離開。

何君堯第四站到筲箕灣，表示不擔心發行衝突，強調活動並不是清理「連儂牆」，而是清潔街道、打掃地方。（何君堯 Facebook直播截圖）

圍觀者高呼「黑社會」 何君堯反駁：叫口號者內心反射

何君堯與一眾義工手持印有「香港清潔日總動員」、「清潔香港 人人有責」的橫額，又高叫「香港是我家 齊來愛護它」等口號，亦有圍觀的人士民高呼「黑社會」。何君堯指，「叫黑社會個啲實際上係內心嘅反射，不過唔怕，將呢種污氣洗脫好佢」，認為年輕人尚未明白，抱有一腔熱誠卻「行錯咗個位、用錯咗個力」，希望參與清潔運動的人士可以一同建立好榜樣。他又認為，活動十分有意義，期望透過活動令社區重新振作起來。

被問到會否憂慮活動引發衝突，何君堯表示不擔心，重申「清潔香港運動」是和平的活動，又指「香港是我家，到邊都係我屋企」，認為大家都要做清潔運動。他又強調活動並不是清理「連儂牆」，而是清潔街道、打掃地方，「標貼可以抹一抹佢、地下香口膠鏟起佢」。

何君堯到筲箕灣掃地，被人質疑是否懂得拿掃帚。（何君堯 Facebook直播截圖）

清潔人士與街坊互罵 軍裝警到場調停

打掃期間，有市民質問清潔人士為何配戴口罩，又叫何君堯「返元朗啦」，亦有市民質疑他不懂使用掃帚，「唔好扮嘢啦，識唔識掃地啊？」約10分鐘後，他由一眾義工護送登上私家車離開，未有透露下一步行動。惟何君堯離開後繼續有清潔人士與街坊互相指罵，及後有軍裝警到場調停。