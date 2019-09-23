【逃犯條例】何君堯倡遞解「外籍示威指揮」出境　禁「港獨」標語

立法會議員何君堯今日（23日）召開記者會，提出多項引用《緊急情況規例條例》之下訂立《緊急法》的建議，包括「遞解外籍示威指揮出境」。

稱西環集會「有外籍人士教示威者放火」

他表示，過去在示威現場見到「不明外籍人士」，例如在剛過去的星期六（21日），他從電視畫面所見，有外籍人士推低警察。而在7月28日西環集會期間，「有外籍人教示威者放火」，又表示之後示威者投擲燃燒彈的情況愈來愈嚴重。

何君堯認為，應該遞解這些外籍人士出境。

何君堯表示，特首當務之急需立蒙面法、辱警罪、防止記者阻礙警員執法、防止宣揚「港獨」，以及其他可行的方法，全力支持止暴制亂。（羅君豪攝）

指假記者阻差辦公 認為可現場登記

另外他指，示威現場有不少「真假難辨的記者」，經常站於警方和示威者之間，「有意無意間阻延警方執法」。

他表示：「不能再讓假記者以採訪為名，實為阻差辦公，更不能替『暴徒」作出掩護行為。」

何君堯建議警方可讓記者在現場登記，並配有號碼背心讓警員識別，減少出現「假記者」的可能，「記者人數多過『暴徒』就應該調校」，認為此舉不會妨礙新聞自由。

稱「光復香港，時代革命」是港獨口號應制止

近月示威者常常呼喊及展示口號，當中包括「光復香港，時代革命」。何君堯認為這是港獨口號，應該要制止在遊行期間展示。

何君堯又建議《辱警罪》立法，稱不可以讓「暴徒」因個人情緒或政治理念，去踐踏法紀及侮辱執法人員。

此外，他又提倡《蒙面法》立法，禁止示威者在公眾地方或進行示威活動期間以任何形式蒙面。