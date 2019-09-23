【逃犯條例】民陣申9.28、10.1集會遊行　未來一周9項反修例活動

逃犯條例風波繼續，示威遊行不斷。民間人權陣線申請在「佔領運動」五周年的9月28日舉行集會，並在10月1日即中國建國70周年舉辦遊行。

民陣表示，佔領運動5年過去，真普選仍遙遙無期，而警察「比以前更黑、更暴力、更不受監管」。

民陣正申請在9月28日於金鐘添馬公園舉辦「9.28反抗威權 迎接黎明」集會，時間由晚上7時至9時，「希望大家一同回到金鐘，在集中當中沉澱、思考」。

此外，民陣亦正申請於10月1日舉辦遊行，當日於維園集合，下午2時起步，終點為中環遮打道。

近期示威活動未有放緩跡象，但部份活動較為溫和。明天（24日）晚上7時15分，全港多個地區會有韓國電影《1987逆權公民》放映會，後日（25日）則關注7月28日被捕者提堂。

9月26日晚上7時30分，在灣仔利東街空地會有社福界人鏈，同時特首林鄭月娥會在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」。

到了27日星期五，晚上8時於中環遮打花園會有聲援及關注新屋嶺被捕者集會，28日星期六則有上述民陣928集會。

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星期日即9月29日，會有香港反赤納粹集會，時間為下午2時30分，地點為銅鑼灣崇光百貨外，並會遊行至政府總部，是項活動並沒有申請不反對通知書。

同時下午1時會有又一城罷買日，下午2時30分至7時則有荃灣中學生罷課集會，於荃灣公園舉行。

9月30日即下星期一，將會有全港中學生大罷課。

10月1日則有上述民陣遊行，有市民呼籲當日任何活動均穿上黑衣。