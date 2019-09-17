【逃犯條例】香港民研：湯家驊、葉劉評分大跌　民陣重奪榜首

反修例引發出一場巨大的政治風暴，政界人士幾乎無一幸免捲入旋渦之中。 由鍾庭耀領導的香港民意研究所今日（17日）公布最新的民意調查顯示，市民對多名行政會成員評分出現雙位數跌幅，當中尤以湯家驊跌幅最厲害，較4月調查時暴跌21分得24.9分；其次是新民黨主席葉劉淑儀，大跌18.3分得30分。 至於十大政治團體排行榜，民陣以51.2分奪得首位，同時是繼2006年後重新上榜。

香港民研公布最新的民意調查顯示，市民對多名行政會成員評分出現雙位數跌幅。(李澤彤攝)

香港民意研究計劃於九月初進行隨機抽樣電話訪問調查，成功訪問逾千名市民。結果顯示，市民最支持的首5名行政會議非官守成員，平均評分只有30.8，為是調查以來的新低。他們分別為任志剛為44.2分，較4月調查跌13.9分；葉劉淑儀為30分，較上次下跌18.3分；張宇人為27.4分 (4月調查時沒有上榜)；早前於電台上指出，有少女為「勇武派」提供免費性愛惹熱議的羅范椒芬，得分為27.3，跌了15.7分；排第五是湯家驊，得24.9分分，較上次大幅下跌21。

香港中文大學新聞及傳播學院院長李立峯教授分析，市民一般不熟悉誰是行會成員以及其工作，通常是以議員過往的身份而為人知。他補充，多名行政會議非官守議員的評分出現雙位數跌幅，是「明顯地同條例爭議有關」，而湯嘉驊及葉劉淑儀評分下跌最多，亦是因為他們的角色在反修例運動最明顯，發言最多。他認為評分反映民眾對行會無信心，在問責或重新出發的考量上，都應該積極考慮重組行會。

十大政治團體方面，除了第一位的民陣得51.2分外，第二到五位分別是香港眾志，公民黨，民主黨及人民力量，分別得45.2分，45.12，44.6分及42.5分。首十位中，民陣，香港眾志及人民力量的評分皆是其上榜以來新高，而自由黨，新民黨，工聯會及民建聯則是歷來新低。

李立峯教授表示，很少政黨能在調查中得到高分，因為沒有政黨能同時得到泛民建制兩派同時支持，港人傳統上也不信任政治組織。但民陣在今次調查得到超過50分上，反映修例運動的參者等人認為民陣工作不錯，如多次就大型遊行申請不反對通知書，是「揾到適合的身位，冇嘗試夾硬做大台」，而有關民陣的爭議不多。

他補充，各泛民政黨的評分有微升但不顯著，有個別政黨如工黨更下跌3.4分，反映立法會議員在這場運動當中的角色難拿捏，例如七月一日有泛民議員阻擋示威者衝擊立法會的行為造成爭議，示威者對個別議員的表現評價不一，因此對所屬政黨有影響。

鍾庭耀表示，對未來十個月能否維持現時每月兩次的民意調查工作感到悲觀。(李澤彤攝)

市民對建制派的評分普遍下跌，李立峯教授分析指，評分上自由黨的跌幅比新民黨及民建聯等政黨少，反映以往自稱為中間派或沒政治傾向的市民，能分辨每個政黨在爭議中曾發表甚麼言論，是「盲撐定肯持平講問題」，都在評分中反映。他補充，當警民衝突入社區空間，如在居住空間放催淚彈等行為會激起民憤，破壞中間派市民的觀感。

最後，香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，民間調查數據能協助選舉研究學者及參與選舉者的工作，而現時中心每個月恆常開支為24萬，他指對未來十個月能否維持現時每月兩次的民意調查工作感到悲觀。

