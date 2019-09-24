【逃犯條例】中聯辦嚴厲譴責侮辱國旗、搶警槍：帶恐怖主義特徵

示威者在日前的沙田堵塞行動中，把位於沙田大會堂的國旗拆下，放於地下踐踏，噴黑，再扔進垃圾車，並推落水池。中聯辦今(23日)晚上發聲明，嚴厲譴責極端激進分子近日多次肆意侮辱國旗。 中聯辦又指，暴徒圍攻特區政府官員、襲警和試圖搶奪警員佩槍，無差別殘暴毆打普通市民，形容是「一系列帶有恐怖主義特徵的嚴重違法行為，已經突破了法律和道德的底線」。

中聯辦指，暴徒持續將暴力升級，襲警和試圖搶奪警員佩槍，違法行為帶有恐怖主義特徵。。(資料圖片/曾梓洋攝)

中聯辦嚴正指出，該等行徑是公然挑戰中央權威，褻瀆國家和民族尊嚴，踐踏「一國兩制」原則底線，「極大地傷害了包括廣大香港同胞在內的全中國人民的感情，必須予以嚴厲譴責和依法懲治」。

中聯辦又指，近日一些目無法紀的暴徒持續將暴力升級，在香港多區堵路、縱火、破壞地鐵、圍攻特區政府官員、襲警和試圖搶奪警員佩槍，無差別殘暴毆打普通市民，一系列帶有恐怖主義特徵的嚴重違法行為，已經突破了法律和道德的底線，嚴重威脅香港社會穩定，危及廣大市民的生命財産安全。

負責人表示，極端激進分子持續非法集會遊行及暴徒惡行，給香港經濟社會發展和穩定造成嚴重危害，反暴力、求安定已成為廣大市民的迫切願望。強調中聯辦堅決支持特區政府和警隊採取一切必要行動，嚴正果斷執法，儘快將暴徒繩之於法，止暴制亂，恢復秩序。並呼籲廣大香港市民認清違法暴力行徑的本質和對社會的嚴重危害，一起堅決向暴力説不，堅決維護「一國兩制」和國家尊嚴，共同捍衛法治公義和香港社會的安全穩定。