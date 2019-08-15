【機場集會】中聯辦副主任探望付國豪　央視主播讚有情有義有擔當

反修訂《逃犯條例》的風波持續，在周二（13日）的機場集會，內地官媒《環球時報》記者付國豪遭示威者綑綁雙手和腳踢，並綁在手推行李車上。中聯辦副主任盧新寧周三（14日）前往深圳看望付國豪，向他表示深切慰問和由衷敬意，同時強烈譴責極端暴力分子的行為。

盧新寧說，從電視直播畫面看到付國豪在機場採訪時，被激進示威者捆綁雙手非法拘押並暴力毆打，當時非常憤怒也非常擔心，「香港中聯辦王志民主任第一時間與特區政府有關部門聯繫協調全力開展緊急救援，直至香港警隊協調救護人員最終將付國豪解救出來。」

付國豪出院返回深圳接受治療，盧新寧專程到深圳看望，代表中聯辦向付國豪表示深切慰問，並對付國豪面對人身安全受到暴力威脅仍表明「支持香港警察」的勇氣表示崇高敬意。

盧新寧形容付國豪當晚的表現不僅體現了一個新聞記者不畏強暴的職業操守，也體現了一個善良正直的公民樸素的正義感。

中聯辦副主任盧新寧（右）前往深圳看望在香港機場被示威者打傷的付國豪。（中聯辦網頁圖片）

付國豪強調，一直特別喜歡香港，看到香港被暴力所傷害，心裏特別難受。他說，知道電視一直在直播，很怕那些極端分子對他的言行傳到內地造成內地和香港的對立，所以他在現場不停說「我喜歡香港，我喜歡香港」，並希望康復後能盡快回到香港採訪。

中聯辦表示，接獲兩名香港警察送上心意卡和果籃，希望代交給付國豪，感謝付國豪對警察的支持。

另外，央視女主播海霞周三亦在節目《主播說聯播》向付國豪致敬，她說：「作為一位新聞工作者，感覺像是打在自己身體上一樣。我們的記者走遍世界，沒想到在自己國家的領土上受到這般對待，每一個有良知的中國人都萬萬不能接受。對於這樣的暴行，國務院港澳辦說已經近乎恐怖主義，突破了法律的底線、道德的底線、人性的底線。」

海霞又謂：「讓人感動的是，在暴力面前，付國豪沒有屈服，他說『我支持香港警察，你們可以打我了！』。而在被救出送醫時，在擔架上他還說了一句『我愛香港』，真是有情有義有擔當。相比之下，昨天那些辱罵特首林鄭月娥的記者就有如『過街老鼠』。對於部分香港媒體，送上一句話：Shame on you！」