【逃犯條例】泛民中聯辦外唱《願榮光歸香港》 　要求釋放賴日福

廣州維權人士、「南方街頭運動成員」賴日福涉嫌因在微信朋友圈及 FB 上載配樂為反修例歌曲《願榮光歸香港》的影片，近日被當局以「尋釁滋事」罪名拘捕。 公民黨立法會議員郭家麒、街工立法會議員梁耀忠、支聯會副主席鄒幸彤、李卓人、社民連主席吳文遠、前立法會議員梁國雄、民陣召集人岑子杰、副召集人陳皓桓等十多人今日（18日）在中聯辦外合唱《願榮光歸香港》聲援賴日福。

公民黨立法會議員郭家麒、街工立法會議員梁耀忠、支聯會副主席鄒幸彤、李卓人、社民連主席吳文遠、前立法會議員梁國雄、民陣召集人岑子杰、副召集人陳皓桓等十多人在中聯辦外合唱《願榮光歸香港》聲援賴日福。（鄭榕笛攝）

眾人中午在西區警署外集合，手持寫有「今日內地、明日香港」字眼的橫額及賴日福肖像，遊行至中聯辦門前，沿途高叫口號「維權無罪」、「釋放賴日福」。

郭家麒表示，賴日福日前與七歲兒子在家時，被身份不明的男子闖入家中帶走，遺下幼兒獨留在家。郭對於他被捕極度遺憾及憤怒，形容類似的慘劇在香港每日上演，爭取民主的年輕人被警察毒打，人權受到打壓情況尤如內地一樣。

支聯會副主席鄒幸彤指，內地許多朋友在高壓環境下仍然聲援香港公民抗命，賴日福不是個別例子，許多內地人因轉發香港反修例運動的資訊而被沒收證件、封微博。她呼籲港人爭取民主的同時，亦要與國內爭取民主人士同行。