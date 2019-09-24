【逃犯條例】首場對話會逾二萬人登記　林鄭：會誠懇謙卑聆聽

建制派立法會議員何君堯昨（23日）召開記者會，要求行政長官林鄭月娥引用《緊急法》，盡快實施禁止示威期間蒙面，甚至將「光復香港」等列為港獨口號。林鄭月娥今早(24日)出席及主持行政會議前會見傳媒，主動表示周四與問責官員到灣仔出席的首場「社區對話」，深切期望對話可在和平、理性及冷靜的環境下進行。

【10:10】被問到有關國慶活動安排，林鄭稱政府已出了一些新聞公布，指國慶70周年很重要，慶祝活動原則了莊重和安全，必定把莊重的活動放在安全環境中繼續進行。

【09:55】林鄭月娥表示正籌備《施政報告》內容，指雖然過去三個月「有其他事應對」，但工作一直進行當中，指五十場《施政報告》諮詢會已到尾聲，由她主持的諮詢會亦已經完成。林鄭月娥又指出，今年有一些「不確定性」，故公布《施政報告》做法已作出修訂，在不同政策籌疇上，也已有成熟可推出的項目，相關政策局局長可率先公布訊息，「成熟一項推一項」，包括括支援特別需要小朋友的服務、舊樓維修加強版、體育發展等項目。

【09:50】行政長官林鄭月娥於行政會議前見傳媒，她甫開口主動表示，星期四林鄭與司局長將進行社區舉辦首場的社區對話，截止昨日有逾二萬人登記，她很高興有兩萬多名市民願意，意以及希望出席社區對話，稍後會進行電腦抽籤，盡快通知中籤的150名市民於周四參與於灣仔伊館舉行的首場社區對話。

林鄭表示，深切希望周四的首場社區對話，可在和平、理性及冷靜的環境下進行。她將會誠懇、謙卑聆聽出席市民的意見，希望於當時應處於紛亂社會中，為香港尋找出路。林鄭又強調，「無論有幾艱難，我們會持續舉辦這些社區對話」，並會持續進行多元的對話會，走進社區。

她續稱，進入市區讓市民主動參加是其中一個方式；另一種方式是隨機抽樣，希望找一個具代表性的群組與特區政府對話或針對特別議題對話；第三種是閉門式，很小範圍的深度對話。林鄭認為，她於這種閉門對話交流獲益良多，聽到很多這場運動中參加者的分享，她亦感謝這些朋友能於這麼艱難的時候，仍願意與官員作出直接溝通，表達對香港的關心，「我們相信可以共同搵出一條行得落去的路」。

林鄭月娥今日出席及主持行政會議前接受傳媒訪問，料緊急法、社區對話成焦點。（料資圖片）

《逃犯條例》手風波持續超過三個月，事件尚未有平息之勢，在剛過去的周末，發生激進示威者在混亂間毆打警員，甚至一度意圖搶槍的驚險場面，民間亦一晚內發生多宗「私了」打鬥，市民浴血街頭。正在十月一日國慶將至之際，建制派何君堯及蔣麗芸高調召開記者會，分別要求港府實施《緊急法》及《禁蒙面法》，「止暴制亂」。

9.22當晚激烈示威片斷↓↓↓