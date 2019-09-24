【逃犯條例】林鄭稱難評論「Yellow Object論」　籲涉事者交資料

上周六（21日）元朗示威衝突，防暴警在鳳攸北街後巷拘捕涉襲警的「守護孩子行動」成員，在後巷搜查時，被拍到有人疑用腳踢向對方。新界北總區警司（行動）韋華高（Vasco Gareth Llewellyn Williams）周一回應稱，只見到警員踢向黃色物件（Yellow Object），說法備受質疑。 特首林鄭月娥今天（24日）出席行政會議前被追問事件，她稱自己作特首，難以就個別影片發表評論，她呼籲受影響人士提供向投訴警察課或監警會提供資料，強調獨立調查機構會公正、公平地處理。

林鄭回應事件時表示，作為特首，難以就個別影片發表評論和決定誰對誰錯。（張浩維攝）



林鄭回應事件時表示，作為特首，難以就個別影片發表評論和決定誰對誰錯，「至今同一件事經常有不同版本」。她呼籲受影響人士提供向投訴警察課或監警會提供資料，強調相關機構會公正、公平地處理，指監警會逾百名職員，負責和檢視調查坊間的不同片段，呼籲市民對調查機構有信心。

她續稱，警隊是確保香港法治的重要元素，形容他們正面對巨大壓力，不過她指自己支持警隊，但不代表會縱容他們的違規或錯誤行為，否則她不會要求監警會審視針對個別警員的投訴。

林鄭月娥又表示，示威活動持續了一段長時間，事實上在過去3個多月，未見有嚴重傷亡發生，稱以國際標準而言已是很出色。至於警方會否採取更高級別的手法處理，她認為難以評論，認為如何執法視乎實際情況，又稱希望外界信任現場指揮人員。

新界北總區警司（行動）韋華高（資料圖片／羅君豪攝）

未成年示威者被拘捕 林鄭稱心痛

被問到不少被捕者是18歲以下，林鄭說：「這個現象我個人感到非常心痛，因為他們是孩子，孩子對於一些政治問題有多明白？多了解？這個是我們必須要問的問題」。她呼籲家長、老師和校長需要讓孩子了解「有些政治的問題不是這麼簡單」和必須守法，「香港要是繼續成為法治的社會，其中一個原素就是我們的香港市民必須守法，不能為了一些政治理由公然違反法律。」

至於在示威中，國旗多次被損毀，林鄭認為侮辱國旗不能接受，是對國家尊嚴的挑戰，也可能危害一國兩制在香港的落實，指特區政府對此非常憤怒，並強調定會按法律嚴正跟進。