【逃犯條例】林鄭首場對話會選址灣仔　區內中小學提早放學避堵塞

行政長官林鄭月娥早前宣布將走入社區，與社會各階層公開對話，首場對話將於本周四（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行。然而，部分灣仔區中小學預計區內將有大量人士聚集，極有可能導致交通嚴重擠塞，因此安排當天提早放學。 據《香港01》了解，聖公會鄧肇堅中學及聖公會聖雅各小學當天將提早放學，兩所學校均已知會教育局相關決定，局方未有反對。

首場社區對話會於9月26日（星期四）晚上7至9時在灣仔伊利沙伯體育館舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

聖公會聖雅各小學今日（23日）向家長發通告，指校方預計周四下午將有大量人士在區內聚集及進行公眾活動，極有可能導致附近交通嚴重擠塞。為確保學生安全放學回家，經法團校董會及家教會商議，校方決定當天提早至中午12時15分放學，所有課外活動取消。

聖公會聖雅各小學已就提早放學通知局方

《香港01》向聖公會聖雅各小學校長張勇邦查詢，確認當天將有提早放學安排。他表示，由於學校毗鄰會場，擔心當天道路會遭堵塞，或會出現交通受阻情況，因此提出提早放學安排；建議經校董會與家教會通過後，校方已知會教育局相關安排，局方並無反對。

張勇邦強調，小學生年紀尚輕，校方所有決定均是以學生安全為首要考慮。（資料圖片）

張勇邦強調，小學生年紀尚輕，校方所有決定均是以學生安全為首要考慮，家長亦對當天情況有所擔憂，大部分人支持提早放學安排。他又強調，學校當天會維持開放，以防部分家長未能提早接走子女。

灣仔區校長聯會主席：提早放學以確保安全

聖公會鄧肇堅中學校長、灣仔區校長聯會主席戴德正亦向記者確認，該校周四將提早至下午1時25分放學，校方已與教育局商量，局方亦無反對。戴德正解釋，由於學校接近會場，同時難以顧及當區的人流，「難以估計當日情況，所以及早俾學生放學確保安全。」

戴德正又指，灣仔區校長聯會會議曾討論相關情況，不同學校均有表達關注，但由於屬校本決定，聯會未有統計有多少學校有類似提早放學的安排。

聖公會聖雅各小學今日（23日）向家長發通告，本周四（9月26日）對話會當天將會提早放學。（讀者提供）

聖公會聖雅各小學今日（23日）向家長發通告，本周四（9月26日）對話會當天將會提早放學。（資料圖片）

《香港01》已就相關情況向教育局查詢，正等候回覆。