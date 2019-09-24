【逃犯條例】有被捕者年紀小　林鄭：我感到非常心疼（附全文）

行政長官林鄭月娥今日（24日）出席行會政議前見記者，談及周四的首場社區對話，稱她事會以誠懇、謙卑的態度聆聽，又指設下規矩並奔想控制參加者當日表達意見。 對於警方逮捕的示威者不少只有十多歲，林鄭稱對於這個現象，「我個人感到非常的心疼」，「因為他們是孩子，孩子對於現在一些政治問題有多明白、多了解，這個是我們必須要問的問題」。 下為她與傳媒對答全文。

反修例衝突中，被捕者不乏十多歲的學童。（資料圖片／陳淑霞攝）

行政長官：各位傳媒朋友，早晨。正如大家都知道，本星期四我與司局長將會走入社區舉辦首場「社區對話」。在昨天截止登記時，我很高興知悉有兩萬多名市民願意並希望出席這次「社區對話」；我們會進行電腦抽籤，盡快通知這一百五十名市民於星期四參與這「社區對話」。我在此深切希望我們首場的「社區對話」可以在一個和平、理性、冷靜的環境進行，我和我的同事會以誠懇、謙卑的態度去聆聽出席市民的意見，希望在目前仍然是相當紛亂的局面中為香港尋找出路。



有人會擔心這場首場的「社區對話」會否成功，是否能夠舉行。對我和我的同事來說，無論有多艱難，我們一定會持續進行這些「社區對話」。正如早前向大家交代，與市民直接對話的平台會持續進行，亦是多元的，所以走入社區、由市民主動表達意願參加是一種方式；另一種方式是稍後會隨機抽樣，希望找到一個有代表性的群組與特區政府對話，或針對一些特別議題交流，這是第二種。第三種其實已經進行了一段日子，我自己亦親自參加了多場閉門、很小範圍的深度對話和交流；在這種閉門對話交流中，我亦獲益良多，聽到很多在這場運動中的參加者分享他的看法。無論是用哪種形式與我們進行對話的朋友，我都對他們表示感謝，能夠在如此艱難的時候願意與官員作直接溝通，是表達了他們對於香港這城市的關心，我相信我們一定可以共同找出一條可以走下去的路。



第二點，很簡單地想向大家說，大家都知道，大概到了這個時候，我們進入了籌備一年一度的《施政報告》。雖然過去三個多月，我們有其他的事要應對，但籌備《施政報告》的工作都在進行中，一共五十場有關《施政報告》的諮詢已經去到尾聲，由我本人主持的二十三場已完成，亦聽到很多意見。不過，由於今年可能有些不確定性，所以我對今年《施政報告》的做法有少許修訂──對於在各個政策範疇裏，如果已有一些成熟的項目，無論是改善一些服務或增強一些服務以回應社會上的訴求，往時都會留在一年一度的《施政報告》公布，今年我讓有關局長可以率先向社會公布這些信息。由現在開始，尤其是各位傳媒會留意到，會有不同局長公布一些在他自己政策範疇裏的新措施。按我掌握，這些新措施的範疇將會包括為一些有特別需要的小朋友提供支援服務、一些舊樓維修的加強版服務，亦有一些在環保和體育發展方面，希望做到有部分議員都希望見到的，是為市民做事的工作應該是成熟一項推一項；但當然重中之重的房屋、土地問題，我會在接下來的《施政報告》裏向社會交代。



記者：想問一下「社區對話」，現在有人說覺得規矩太多，有些建制派議員都說可以放寬一下，甚至如舉標語都沒問題，其實會否考慮？以及一些前線示威者都說要堅持「五大訴求」，甚至杯葛對話，其實你覺得對話會能否起到作用？第二想問有些建制派議員提倡引用緊急法，又說要設立蒙面法和辱警罪，你覺得政府怎樣評估目前情況是否需要這樣做？第三，想問教育局要學校如常舉辦國慶升旗禮，但有校長埋怨為甚麼政府可以評估風險後取消國慶煙花，但他們不可以自行決定是否升旗，可以怎樣回應？謝謝。



行政長官：第一，正如我剛才說，這「社區對話」是希望在一個相對和平、理性、冷靜的環境下進行，剛才你提及的規矩都是為了達至這個唯一的目的，並不是想控制參加者當日表達甚麼意見。事實上，講規矩的同時，特區政府亦對這些「社區對話」作出一些承諾，我們承諾不分背景、不分政治立場，隨意讓參加者發表意見，甚至可以發表他的憤怒──事實上，我剛才提及的深度、小規模的閉門交流，首數十分鐘都有很多憤怒──大家可以表達他們對這數個月社會上出現的現象所感到的憤怒，所以這規矩並不是為扼殺參加者發表意見而訂出來的，只是希望大家在一個相對和平的環境裏進行對話。如果有其他人士暫時不覺得條件成熟去進行對話，從而不願意參加，這我可以理解的。正如我說這些對話會持續地進行，「量」和「質」同樣重要，所以希望日後當我們進入一個多元化的對話形式時，能夠有更多市民參加。除了我剛才說的三類，我們最近又聽到意見說不想親身出席，可否在網上對話？就這我們現在都考慮中，希望稍後亦會有多一個形式──在網上對話。



第二個問題，社會上現在最大的共識是停止暴力，盡快讓香港回復社會秩序，尤其是剛剛的周末，大家見到很多平日周末市民很樂意、很喜歡去逛的商場，或飲茶、吃飯的地方都受到很大滋擾。止暴制亂中最王道的做法是法治，法治的元素是幾方面的──第一，市民要先守法，大家要尊重法律，如果有些事是違法行為，是不應該參與的；第二，當然是執法，即執法機關要依法、嚴正執法；第三，如果違法者被拘捕，檢控部門亦要獨立、不受干涉、按法律和證據作出檢控；第四，對於被捕人士，我們亦有足夠的法律援助，讓他可以在法律面前人人平等下，接受公平審訊；第五，當然是一個獨立的司法機關，進行不受干涉的裁決。這些元素是非常重要的。你問我現在在法治手段方面還有甚麼可以做，我早前說過，現行的法律，我們要將它適當運用，但在運用法律時，我們要評估這些法律使用後是否能夠精準地處理現在的暴力狀況，以及這些法律用了之後會否帶來另外一些反效果，令今日已經很紛亂的局面或者已經受到很大破壞的香港國際聲譽再進一步受挫，這些全部政府都須要認真考慮。所以到目前為止，我們並沒有引用你剛才說的那些比較特殊的法律進行這方面的工作。



第三，有關於教育局對於個別學校，它一向有升國旗──剛才你的問題都問得很好，它如常、平常都是這樣做的──如果現在突然不做，恐怕會帶出一個不太正確的信息。我們做有關工作的考慮是社會安全，如果在學校裏如常升旗，或許不會涉及我們要慎重考慮的公眾秩序、公眾安全問題，所以教育局提出意見，希望有關學校能夠繼續如常進行升國旗。



記者：你好，行政長官。修例風波以來已經發生了至少九次侮辱國旗事件，被警方逮捕的涉事者最小的只有十三歲，請問你對此持甚麼態度？接下來特區政府會採取哪些措施來避免這樣的惡性事件再度發生？另外，就是本周四，你會和市民進行首場對話，你剛才也提到已經有兩萬多市民報名，目前收集到了哪些議題，你期待這場對話能夠達到甚麼效果？謝謝。



行政長官：首先，在過去三個多月，我們的社會發生了很多事情，其中涉及多次侮辱國旗，這是不能接受的。這是對國家尊嚴的挑戰，也可能危害「一國兩制」在香港貫徹落實執行，所以特區政府對此表示非常憤怒，我們肯定要按照法律嚴正跟進。你提到在這三個多月，我們拘捕的人數現在已經超過一千五百人，當中年紀比較輕、十八歲以下的也有不少。這個現象，我個人感到非常的心疼，因為他們是孩子，孩子對於現在一些政治問題有多明白、多了解，這個是我們必須要問的問題；所以我在這裏要呼籲我們的家長、我們的老師、我們的校長，必須要為我們的孩子，讓他們理解有些政治問題不是這麼簡單，他們也必須守法。我剛才已經說了，香港要繼續作為一個法治的社會，其中一個元素就是我們的香港市民必須要守法，不能為了一些政治的理由公然違反法律。



第二個問題，有關在本星期四舉行的首場「社區對話」，我非常感謝有超過兩萬市民登記，希望能參與首場的對話，這給了我們很大的鼓舞。當天的對話能不能馬上有一個好效果？我看來不會，因為這件事已經積累了三個多月，市民心裏還是有很多不滿，政府的工作應該有很多值得改善的地方，但是至少我們能共同坐在一起，平等的、和平的交流對話，盡量為香港找出一個出路。更重要的是我承諾這對話不是一次的，我們會持續地進行在社區的對話、在網上的對話、一些閉門的深度對話，這看來可能是我未來的工作一個很重要的部分。就對話的議題，首場對話的議題是完全開放的，參與的市民要談甚麼問題都可以，但是往後進入一個比較持續性的對話，我們可能建議有一些對話應該有一個議題，讓我們能集中處理，好像是房屋問題、土地問題、教育問題、醫療問題，但這是下一步，我們再向傳媒交代往後我們的對話應該是怎麼進行。謝謝。



記者：林太，國慶升旗禮會否取消？



行政長官：你說香港？



記者：是。



行政長官：我們應該已經發出了新聞公布。當然一個這麼重要、慶祝七十周年國慶的日子，我們現在的原則是莊重和安全，我們一定會爭取將一些莊重的活動在一個安全的環境下繼續進行。多謝大家。