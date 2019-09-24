【逃犯條例】林鄭冀社區對話和平冷靜　限攜物品非控制表達意見

行政長官林鄭月娥今日（24日）於行政會議前見傳媒，她一開始主動表示，星期四與司局長將展開首場社區對話，截止昨日有逾二萬人登記，她很高興有兩萬多名市民願意，以及希望出席這場社區對話，待電腦抽籤後，會盡快通知中籤的150名市民於周四到灣仔伊館出席社區對話會，「我們相信可以共同搵出一條行得落去的路」。 她又表示，政府亦會考慮與市民網上對話。

首場社區對話舉行在即，林鄭稱會誠懇、謙卑地聆聽意見。（張浩維攝）

對社區對話設立不准攜帶示威裝備等要求，林鄭強調，是希望對話在相對和平、理性及冷靜情況下進行，限制攜帶物品入場，並非要控制參加者表達意見。政府承諾社區對話將不分背景及政治立場地讓參加者發表意見甚至憤怒。她表示政府亦會考慮與市民網上對話。

她將會誠懇、謙卑聆聽出席社區對話會的市民意見，希望為香港尋找出路。林鄭強調，「無論有幾艱難，我們會持續舉辦這些社區對話」，又指可以理解如果有人覺得條件未成熟，不想參加對話，但指對話會持續進行，指量和質同樣重要。

她續稱，走進市區讓市民主動參加是其中一個方式；另一種方式是隨機抽樣，希望找一個具代表性的群組與特區政府對話或針對特別議題對話；第三種是閉門形式、很小範圍的深度對話。林鄭認為，她於這種閉門對話交流中獲益良多，聽到很多這場運動中參加者的分享，她亦感謝這些朋友能於這麼艱難的時候，仍願意與官員作出直接溝通，表達對香港的關心，「我們相信可以共同搵出一條行得落去的路」。