【逃犯條例】區議員批對話會禁表達訴求非互相尊重　林鄭言辭空泛

特首林鄭月娥昨晚（18日）於政總舉行的「對話會」，邀全港所有區議員出席。 昨晚有份出席「對話會」的元朗區議員李月民，今早(19日)接受本台節目《千禧年代》訪問時批評，政府於「對話會」訂下不少限制，包括不准區議員表達訴求等，強調區議員到場是希望表達居民意見，但當下的環境並非互相尊重。

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李月民談到昨晚「對話會」的情況，指原本期望特首林鄭月娥會有更多發言，惟在兩小時的對話會中，林鄭發言卻少於15分鐘，僅作開場白及總結，而且內容空泛，亦非針對回應區議員關注的事宜，對此感到失望，又認為並非對話。

他直言社會的「公因數」，是要求成立獨立調查委員會及落實雙普選，若政府表明不能討論，又不作回應，即代表以後社會也不用討論，換言之落區會面已經「關閘」，是「做騷」。李月民期望林鄭將來走到社區與市民對話時，能夠更開明，聆聽市民意見。

西貢區區議員李月民昨晚有出席林鄭於政總舉行的「對話會」(資料圖片/歐嘉樂攝)

昨晚舉行的「對話會」，事前已鬧出不少風波，民主派政黨一早揚言杯葛，有部分建制派區議員批評林鄭欠誠意，會面前幾日才臨時邀約，拒絕出席。

有報名出席的區議員也投訴「對話會」規矩多多，政府為對話會設下多個條件，包括「鴨仔團」式出集體乘車入政總、不可遞信或錄音、錄影等。由民政事務處發出的「場地守則」，更列明未經主辦單位許可，參加者不可帶主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔，揚聲器或擴音器都禁止入內，主辦單位可要求暫存物件。參加者亦不可在場派發單張，亦不得故意阻塞出入口。