【逃犯條例】民陣擬928集會及十．一遊行　不寄望警批不反對通知

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷。民陣今日（25日）下午召開記者會，宣布將申請於9月28日舉行「佔領運動」五周年集會，並在10月1日中國國慶發起遊行。 民陣召集人岑子杰預料，集會和遊行遭警方反對的話，市民仍然會上街，他呼籲警方不要濫用暴力。

民陣正申請於10月1日舉辦遊行，當日在維園集合，下午2時起步，終點為中環遮打道。（資料圖片/李澤彤攝）

9.28集會主題為「反抗威權 迎接黎明」，晚上7時至9時在添馬公園舉行，10.1遊行主題為「沒有國慶 只有國殤」，下午兩時集合，之後遊行至遮打道行人專用區。

岑子杰指，舉辦9.28集會的目的是提醒市民香港的民主運動一部「連續劇」，「5年前的雨傘運動我覺得啟蒙了香港人，今日這場反送中運動其實亦承接著之前的雨傘運動、魚蛋運動發展出來」，他亦指集會提醒政府兩場運動核心問題是當特首非普選出來，由此誕生的特首抗聽民意令政治運動愈滾愈大，「一旦香港沒有真正的普選，政治運動只會接連不斷」。

岑子杰(右二)稱，兩項活動暫未獲不反對通知書，亦不抱希望。(梁鵬威攝)

談及十．一遊行，岑子杰表示，中共統治下，無數人受打壓，其中64事件令港人無法忘記，香港無人會感到喜慶，希望港人10月1日可參與遊行。

兩項活動暫未獲不反對通知書，岑子杰亦不抱希望，指不無論批准與否，民陣呼籲全民穿黑衣，若不獲批，民陣不會舉辦兩項活動，但相信香港人懂得在政治高壓下找到運動生存的方式，仍然會上街，他呼籲警方不要濫用暴力。

他表示，最擔心是港鐵的安排，指大量人聚集港島時，陸路交通在示威期間沒法運作，搭船難以即刻讓人潮離開港島，港鐵是唯一有效散疏人群的選擇，但他指出港島過去無故封站，希望港鐵在9月28日和10月1日以至未來再做一個「香港人的公司」、「有人道精神的公司」。