【區議會選舉】新增18.8萬年輕選民　有民主派對選情未感樂觀

區議會選舉將於11月24日舉行，政府今（25日）公布2019年正式選民登記冊，其中地方選區正式選民共有4,132,977人，較去年增加392,601人；與2015年區議會換屆選舉比較，本屆區選新增43.9萬名選民。 在39.2萬新選民中，18至35歲新選民共有18.8萬人，佔新選民的47%，不過18至35歲選民組群，僅佔整體選民24%。有泛民中人認為，對年輕人數增加不感樂觀，認為中央會全力應付這次選舉；建制中人則認為有一定影響，但只能「盡做」。另有學者提及，2015年區選的整體投票率為47%，已屬破記錄創新高，料投票率再增加或有少許困難。

政府公布2019年正式選民登記冊，其中地方選區正式選民共有4,132,977人，較去年增加392,601人。與2015年區議會換屆選舉比較，本屆區選新增43.9萬名選民。（資料圖片）

有民主派區議員表示，即使年輕選民人數增加，但對整體形勢仍不太樂觀。該人士認為，選民人數增加看起來對泛民有利，但面對龐大建制機器，料中央這次會「用盡十成力」應對這次區選。該名人士又指，現時每天局勢發展不同，近日政府積極舉行對話會，建制派亦不斷推動民生議題，盡量保住建制票源。另有泛民中人預料，上屆投票率達47%，預料這次選舉的投票率要達55%，才可增加泛民勝出的機會。

建制人士稱只可「盡做」保本 料不會押後選舉

另有建制派人士表示，大量新選民登記，對選情會有影響，但直言現時只可「盡做」，盡力保本。該人士認為，政府押後區議會選舉的可能性極低，因法律上具一定難度，若押後區議會選舉擔心會激起更大民情反彈，為政局帶來更大反效果。

馬嶽指，2015年區選的整體投票率為47%，已是破記錄創新高，料投票率再增加或有少許困難。（資料圖片/譚貴鴻攝）

馬嶽指難估計新選民取向 投票率再升有難度

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受查詢時表示，這次新增43.9萬名選民，即平均每區增加約1,000名選民，選民增加的比例較過往的高。對於新增18.8萬名選民，是否對民主派有利，他稱「諗係咁諗」，但暫時難估計實際情況，因未知道反修例運動往後的發展。

馬嶽亦指，2015年區選的整體投票率為47%，已是破記錄創新高，料投票率再增加或有少許困難。就近日有傳聞政府有意押後選舉日子，他稱看不到有強烈理由要押後，認為押後兩星期的意義不大。