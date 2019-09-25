【區議會選舉2019】政府公布正式選民登記冊　413.2萬選民創新高

政府今天公布二○一九年正式選民登記冊，其中地方選區正式選民登記冊共載有4,132,977名選民，較臨時選民登記冊淨增加約一萬四千多人，已登記選民可以在十一月舉行的區議會一般選舉投票。

較臨時登記冊增1.4萬人

選舉事務處指，地方選區正式選民登記冊共載有4,132,977名選民，其中香港島有661,041名選民、九龍西和九龍東分別有535,054和660,385名選民，新界西和新界東則分別有1,208,361和1,068,136名選民。至於區議會（第二）功能界別正式選民登記冊載有3,861,684名選民



功能界別正式選民登記冊（除區議會（第二）功能界別外）載有229 750名選民。選舉委員會界別分組正式投票人登記冊則載有236,760名投票人。選舉事務處表示，在編製正式選民登記冊時，更新了約484,281個地方選區選民的記錄。



選舉事務處表示，二○一九年正式選民登記冊較臨時選民登記冊淨增加約一萬四千多人，有關數字已經反映在臨時選民登記冊發表後，選舉事務處因應最新資料所作的跟進，主要涉及被納入取消登記名單的人士適時回應提示信以恢復其選民身分、以及在向選舉事務處補交完整資料，在取得審裁官的批准後，有關申請人已被納入正式選民登記冊。



選舉事務處上月公布選民登記冊中的登記人數約412萬，創歷年新高。在38.6萬的新登記選民，18-20歲的組群佔整體新登記選民的比例最多，逾15%；而18至35歲的群組則佔新登記選民的48%，接近一半。

今年區議會選舉將於11月24日舉行，提名期由下周五開始，至下月17日。