【社區對話】林鄭首場reconnect大騷落幕　沒有催淚彈的官民交鋒

政府首場「社區對話」，26日晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，共有150個名額，引起全城關注。約下午二時開始，灣仔伊館一帶氣氛開始緊張，警方在附近佈防，大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。而社民連、人民力量等亦到場示威。 傍晚六時許，中籤市民陸續進入會場。對話會準時在晚上七時開始，在加時約二十分鐘下，共有30人被抽中發言，每人限時三分鐘，八成人對政府及警隊持批評立場，兩成人直接或間接表態反對暴力示威，整體而言火藥味濃。而林鄭則放下身段，明顯放柔聲線，多次回應發言時更表現得相當感觸。 不過林鄭的首場「reconnect」對話，似乎尚未能換來許多掌聲及諒解。當對話結束後，大批場外示威者守住伊館連道出入口，不讓其離開；直到午夜1時30分左右，即對話會結束後三小時，林鄭始與其他出席官員步出伊館走上座駕，在大批防暴警察排列護送下離開，正式結束其第一場「社區對話」。

深夜1時30分，即對話會結束後三小時，林鄭終可乘座駕在防暴隊護送下離開伊館。（李澤彤攝）

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【01:28】有大量警察從伊館正門步出。然後林鄭月娥及多名官員從後門步出伊館上車。

【01:22】停車場內有兩輛汽車移動，但暫未見林鄭本人出來。與此同時，陸續有人到停車場，疑似G4人員站在一輛汽車四周，場外的示威者高叫口號，並要求林鄭落車「對話」。

【00:33】留守伊館停車場位置的警員準備開路，呼籲記者讓路，或是林鄭坐駕將駛離。

【00:30】凌晨過後，大部份示威者已經離去。由於未能確定特首林鄭月娥是否離開會場，伊館門外尚有逾百名示威者及大批傳媒逗留，伊館停車場出入口仍有警員駐守，惟不見停車場內有任何動靜。

一到被堵塞的皇后大道東，馬路上只餘下傳媒，伊館後門不見示威者。

【22:25】首場社區對話結束已近一小時，但林鄭仍未能離開伊館。伊館之外，大批聚集的示威者斷續高叫口號，包括「釋放林鄭」、「解散警隊，刻不容緩」等，又一度合唱「願榮光歸香港」。

【22:04】有示威者嘗試堵塞皇后大道東對出一段黃泥涌道。

【21:55】全數防暴警察上車撤離，機動部隊校長莊定賢一度現身指揮。

【21:51】 防暴警察舉完藍旗後不足5分鐘，大部分警察返回警車。

【21:47】警方在皇后大道東舉起藍旗。

警方於皇后大道東舉藍旗。(鄺曉斌攝)

【21:28】主持吳璟儁宣布對話會結束。

【21:24 】有示威者在伊館後門掘磚。

【21:17 】示威者在伊館後門聚集，以雪糕筒及垃圾桶阻塞後門，有人走出皇后大道東馬路，一隊藍衣軍裝警員到後門了解情況，被示威者罵走，人群中有人擲磚頭。 有警員在伊利沙伯體育館其中一道側門把守。

【21:20】林鄭再次多謝各位出席，亦會盡最大努力確保各位離開。最近的事件令大家傷心、痛心，希望可以快點過去，回復平靜。她續稱，和平示威再多人也沒有問題，但近年看到的是近月不停升級的暴力行為。今晚大家不少問題都針對警隊，但請想一想警察是維持治安的支柱。我們每個人都有制衡，個人犯錯也會有制衡，希望大家尊重這個機制。

她指，大家不想經歷的事，未知何時可結束，如知道的話定必同大家講。她希望暴力示威者停止衝擊，以暴易暴的人也要停止，無論甚麼顏色，也不應襲擊別人，請他們停止，可惜我們官員未必影響到許多人。

持續對話讓大家有機會審視各種問題，她當然希望可以重建信任，而這是很大的困難。除了從政治上找出路，也希望從政策上找出路，因此要繼續對話，希望大家繼續支持。

林鄭發言完結後，有在場人士大叫「五大訴求，缺一不可」的口號。



【21:16】B23座位的男子表示，自己是土生土長香港人，可能是大家說的「港豬」，不明白為甚麼香港人打香港人。他自言不懂政治，不明白為甚麼識政治的人不去解決政治問題，而是由市民自己去爭執政治問題。

他指出，近日社會上、同事之間有很多分裂，希望政府盡快解決事件，又問止暴制亂是否代表就要以暴易暴。而五大訴求解決一個，但之後的情況是用甚麼方法解決？是否就是用《緊急法》？

【21:13】C43座位的女士發言，自稱「真香港人」，一百萬人、二百萬人上街，遍地開花的連儂牆、人鏈、罷課、罷工、罷市，希望林鄭聽清楚民意。她又問在座人士，誰願參加林鄭所講的「深度討論會議」，現場許多人舉手。

【21:10】發言的女士指，她要先向同學講多謝。她又指政府說改變，希望不止是點頭，而是真正見到有改變。她希望特首將真正的情況告訴中央，例如示威者不是想港獨，而是只是想民主自由。

至於有人提議反蒙面法，是否警察也一樣？如果讓警察拘捕她時，她可以知道是甚麼人拘捕她的話也支持。

此外她代朋友問，問責制是否已經壽終正寢，鄭若驊會否下台。

【21:08】一名發言者自稱「和理非」，她也是愛國愛港，「但不想見到警察打市民」，要求林鄭向中央表達，香港人不是想搞港獨，又質問警察能否除下頭盔面罩，讓市民見到他們的面容，以及林鄭是否同意鄭若驊下台？

【21:05】加時環節的另一名發言市民稱，兩個月以來，他對政府及行會成員的表現是零分，特別是官員做錯事不認錯，近多月來問責官員沒有一名需辭職。他批評湯家驊的政治智慧不足，另外是行會成員羅范淑芬，她竟然稱有女子為前線示威者提供免費性愛，但林鄭卻沒有批評，問林鄭身為女士為何不感憤怒。特別是在7月21日及22日凌晨，媒體影到警員進入元朗村公所，但沒有警員沒有搜白衣人，相反近日有兩名女士在元朗因罵警員而被要求下車查問，甚至用盾牌弄壞車門。他問及會否以行政命令要求三萬員出示編號，同時會否為政務司司長張建宗平反。

【21:02】在加時環節，一名男記者被抽中發問。該男記者提到學者李立峰今日發表的民調，絕大多數受訪者支持「雙普選」，質疑現時選舉制度失效；他又提到，許多人「流血、斷骨」，「社會上許多不願相信831事件中無人死」，要求林鄭處理，又指如林鄭處理不到，「許多人不會放手」。

【21:00】林鄭語畢，主持人吳璟儁說不如加多一節提問環節，然後抽出6名入場者。

至於在場外，數百示威者已經包圍停車場出入口，等候林鄭月娥座駕。

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【21:00】對話會臨近尾聲，場外數百示威者已經包圍停車場出入口，等候林鄭月娥座駕離開。

【20:57】林鄭回應第四輪市民發言時指，香港屬於今日的年輕人，政府關心年輕人是責無旁貸，香港要保持一國兩制，不是要香港自治。她重申要有底線，青年人成長都要有底線，她稱恐怕在今日對話裡，未必每個意見都回應和答應，但希望大家將心入面的說話說出，大家互相尊重，強調政府會包容不同的意見。若大家認為選址等可改善，必定會跟進，對大家的提問，政府必會認真思考，但涉及底線的要求，會為帶來嚴重後果，就不能接受。她對於在場人士表示衷心感謝。

【20:53】發言的市民稱，這3個月從未上街，一直觀察，今次事件轉折點是7月1日闖入立法會，警察和示威者的做法也值得深思。她又分享幾項事件，有電單車司機被示威者圍堵，有朋友說：「抵死啦」。近期旅遊業受影響，又有朋友說：「旅遊業賺錢時，有沒有分給我？」這些是否應該？

她表示，示威者方向可以正確，但方法是否要再考慮，是否要「一將功成萬骨枯」？同時她想向兩方的人士講，並不是所有市民都想暴力解決。她表示自己去警署和有警察地方的從來不驚怕，但見到黑色衫的人會驚。無論如何，希望各方都應該注意安全。

各方人士都要知道香港是大家的，今日做的事可能會覺得是用生活爭取，但香港終歸是你們的，要想想大家要如何去做。

【20:44】發言的市民表示，想向林鄭推介兩樣東西，第一件事，想知年輕人想甚麼，花15分鐘上連登望一望就知道。

第二件是推介陳雲的《香港城邦論》，指這本書一早已預料香港發生的事，書中說「香港最大的問題是2047，是身份問題，香港人會是香港的香港人，還是中國的香港人？」

他表示，由於沒有講清楚這方面的問題，中國很急收回香港，不會是2047年一下子去做。

此外，他表示大家知道一國兩制是誰破壞的，不會是港獨這一方。而他自己是支持維持一國兩制，高度自治。

【20:39】之後發言的市民稱，她有一大疑惑，三個月動亂，香港人一直默默忍受，不知道政府內部有方法平息紛爭，希望政府能提高透明度。同時她稱有兩大訴求，一是香港的房屋問題，希望多興建公屋，二是教育方面，應該要恢復中史科教育，而政治不應在中、小學出現。至於三大建議，一是紓困、二是解決動盪，贊成反「禁蒙面法」、三是加強溝通平台。

【20:35】發言的市民表示，一直說監警會行之有效，而監警會之前已表示收到數千宗投訴，可以調查的有二百多個，相信未來會收到更多投訴。解決事情的速度追不上，只會愈搞愈大。

他認為政府不做事，監警會「hea」，警察有法不依甚至縱容前線不依規矩去做，是腐敗。他又指，當權者不做事，小市民只有自己去處理，自己怎樣調查自己的道德觀和價值觀，去接受政府帶出來的「新價值」？

【20:32】到第四輪市民發問抽籤環節。

第四輪首名發言的市民稱，她今日帶著戰戰競競心情，因留意各媒體報道伊館佈滿警方，來的時候擔心能否與現場人士安全離開。她稱不只政治立場，即使普通市民得知警方要清場都非常擔心。但她欣賞政府有誠意見面，但在安排上看不到這點，首先是對話地點，其次參與者的人數，僅設網上報名是否認為長者、少數族裔「no stake」。

她指，監警會不能調查，其報告亦無約束力，大家都稱「無牙老虎」，到底有何因素令你覺得監警會適合調查事件。她提及，港府有問責機制若有官員需要處事不當需落台，但由六月到今日，沒有官員需要問責，問及是否考慮取消問責制，因為已經名存實亡。

【20:26】輪到林鄭回應第三節市民的發言：

她表示，是關心香港青年人，但可能「我們的關心未有充份聆聽青年人心聲，是關心政策、基金還是他們追求的其他的事，希望青年人也可以停一停，讓我們聽聽他們的聲音。」希望各位幫手，令青年人明白是有機會可以溝通。

林鄭又指，知逆今日的重點之一會是獨立調查委員會，但作出這個決定時有各種考慮。監警會已經展開獨立調查，已經在7月時表示，會在6個月內提交公開報告，到時大家都可以看到真相，強調是不會拖的。這個工作因應今次事件，請來了獨立海外專家。而監警會近年亦有一些高調例子，不接受警方的調查而作出自己的決定。

好強調仍然有決心和責任感回應訴求，無論是眼前的問題還是交給下一代時的問題，都希望能夠回應。

【20:25】有白衣警員從伊館內走出，現場示威者認為他神態囂張，向他指罵「阿Sir你係咪以為自己好型」、「你當自己任達華」，又有人不斷向戴有墨鏡的警員臉上照雷射光，其後群眾情緒開始激動，齊用粗口向伊館門外的數名警員辱罵。

有人搬來一張椅子放在伊館門外，上面貼有「為林鄭月娥預留」字眼及「多於三分鐘」的符號，諷刺林鄭今場對話會只限每個市民發現三分鐘。

【20:21】發言的市民稱，林鄭或認為要就陳同佳事件討回公道，但問及林鄭為何不向市民討回公道，他指不少市民犧牲自己生命表達訴求，甚至有示威者袋入面有遺書，認為每個香港人「個心好嬲」，因為感不公道。他亦批評政府太著重公關，成日用公關解決問題，但現在不是對話的時間。他指若特首相信宗教這次應「迴轉」，強調面對挑戰是放下身段需要勇氣，重申不想年輕人再犧牲。

【20:15】發言的男士發言表示，每日聽到好多歪理，「yellow object」已不用多說。指林鄭用警方處理困局不對，未來可能有人命傷，「林女士你會否覺得有人命傷亡」。林鄭說，我每天都好擔心，所以要停止暴力。

該男士說林鄭像他太太，「講碟餸好好食，但其實碟餸唔好食」。他又說，香港以前無分顏色，但今日社會撕裂，「唔想香港搞到妻離子散」；他見到街角的西餅店近日已變了一間移民諮詢公司。

【20:11】 發言的市民指，721事件為今次風波中一個好大轉轉捩點，指於721之前所有人對警察或「黨鐵」沒有那麼大的憎恨，但經過721之後發現自己「原來著黑衣會畀人打」。她問，由元朗警署到元朗站1.7公里內，究竟需要幾多時間？為何警方要用39分鐘時間才到現場？直指，所有人自此對警隊大失信心，沒有人會認為自己有事要報警。

她問林鄭如何挽回市民信心，令市民可以安心出街。

【20:08】特首今日的回應很像「我有我講，你有你做」，政府與市民不一致。五大訴求之中獨立調查委員會一定要成立，元朗白衣人事件是一定要調查，其實大家在傳媒已看得很清楚，是事件的很大轉捩點。

他表示，有議員涉及無差別攻擊市民，鼓吹以暴易暴，但仍然可以在議會裡面，因此更有需要用獨立調查委員會全面調查事件。如果有人認為香港電台要為政府說話，那麼警隊收錢但攻擊市民，做得不好，又是否要解散？

【20:05】第三輪市民發言開始：

有女士批評林鄭稱與市民「reconnect」，只是口號，無實質行動，質問為何不直接與場外示威者接觸，只與150人士對話。她又提到，有10或13歲小童在無社工陪同下被警察帶走，質問為何林鄭探被破壞的港鐵設施，亦不願探訪721、831受傷市民？又指警方用水炮車、催淚彈威力大，港府有何措施改善社區安全。

處理新屋嶺問題、設獨立調查委員會是必須的，着林鄭承諾會挽回市民對警隊信心

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【20:02】聶德權首次回應市民發言，指很多大家提出的事情涉及一國兩制，一國兩制是前所未有，政府希望做好。基本法45條規定最終要普選行政長官，要在一國兩制框架之下去做，但過去沒有機會與各方面溝通。希望大家能有機會在一國兩制上看事情，過去有人認為政府偏向一國或兩制，政府希望大家更了解一國兩制，對話溝通就是其中一個方法。

【19:57】完成第二輪發言。林鄭補說，她必會聆聽沉默大多數的發聲，近數月香港不是我們熟悉香港，「如何回復香港是我們共同努力」，強調政府應負最大責任。她強調一國兩制沒有變質，仍然確保是可安穩交給下一代的香港，但她稱一國兩制有底線，「每個人都有底線」，如何將制度在一國兩制之下保存。

就有人士關注新屋嶺事件，她稱與警務處同事溝通過，了解到有次拘捕人數較多故需要啟動新屋嶺拘捕中心。她指明白大家關注新屋嶺的情況，當日有否出現程序上混亂，「或許有」，但重申其他的指控需認真審視，強調監警會，會重點檢視新屋嶺問題，是否有發生被指控的事情，「每一件事不會輕輕放過」，她強調會認真審視。她亦回應，不是設特別場合與政商界傾談，重申願意廣泛與社會對話，亦希望大家積極參與。林鄭表示，不再使用新屋嶺來扣留被捕示威者。

【19:54】發言的市民舉出一些數據，包括香港樓價冠絕全球、堅尼系數最高，自有物業比率只有百份之五十多。他指出今年來香港的旅客已按年下跌四成有多，國旗、國徽被塗污，中環站被攻擊，如果這情況轉到內地或其他地區，無可否認會影響旅客。

他問道，未來會否有其他政策幫助年輕人，包括房屋、就業等方面有否政策。

【19:48】發言的市民稱自己是「和理非」，由港英政府至今，小時候覺得不少事都很公平，雖然大家沒有太多錢。但到今日表面歌舞昇平，惟現時社會分化，他稱與大家一樣有家室有小朋友，但今日不知可以如何將未來交給下一代，每個星期不知「邊到斬人」，全家都好怕，「政府可否幫我」。他提及不少人要求「五大訴求，缺一不可—」，但他稱自己是務實的人，認為現成立獨立調查委員會，會有部分市民接受。

他提及，港英時代出現「暴動」，當時政府都有成立獨立調查委員會，他希望政府能聆聽沉默大多數的意見，盡快回復香港，將美好香港交給下一代，不想將未來交給下一代時，「香港立立亂、七國咁亂」

【19:48】對於市民表不，林鄭並非「真正與市民對話」。林鄭未有待6名市民發言後才回應，即場表示，她很願意互動，現在做一些深度的互動，十幾人三、四小時閉門互動。今日安排是首場對話，如果覺得安排不足可以改善。

在競選期間有口號「同行」，但這兩年做得不好，她是知道的，因此要改善。

政府班子是要關心、聆聽、行動，但聆聽不足，但希望大家理解政府的關心仍在，只要有機會，政府會繼續關心，去了解原來一些事情觸碰了大家的心，未來亦會一直去做。

【19:40】發言的市民指，香港這麼多民怨其中一項是房屋問題，希望可以解決。而這3個月發生這麼多事，相信可以成立獨立調查委員會，建議委任退休法官調查事件背後原因，只有議員參與應全部停職。

教師、社福介和宗教團體，有鼓動人上街。她說為學生不夠成熟，不應涉及政治。執法者嚴正執法之後，法官為何偏頗。至於教育，她說為通識科偏頗，影響學生，認為要推行國民教育。

媒體方面，她認為有假記者，為禍人間，促請統一發出記者證，稱假記者無處不在，抹黑政府和執法部門，特別是香港電台，「出政府糧反政府」，應該由內向外重整，作官方頻道應做應該的事。

【19:34】市民發言時表示，由一開始針對政府，到針對政府的領導、針對林鄭的施政，她批評警察「濫權濫捕」，民間調查顯示有48%市員對警員零信任，導致現時示威遍地開花，為國家添煩添亂。她稱今年是建國七十周年，但稱林鄭不獲出席慶祝活動，「搞到習主席恥與你為伍」，「聽清楚，最大責任係你，你必需下台，五大訴求，缺一不可」想問林鄭如何對所有人一視同仁，她稱警員不戴委任證，問大家如何投訴。

另外 8月31事件中，多個部門出來解釋沒有死人，但為不肯要求港鐵拿cctv出來，「你是特首但無法理解香港市民對政府零信任，「全港市民都知點解啦」。她最後要求新屋嶺增加透明度，問及為何律師不能入去見被捕人士。

【19:33】第二輪市民提問環節：

有市民稱，獨立調查委員會是其中一個方法之一，事件過了3個月，為甚麼不與監警會一起做？如果過幾個月之後才發現警察「捉錯人」，到時候怎辦？

與此同時，示威者發現伊館二樓有警員向地面拍攝，以激光筆照射警員回擊。

【19:25】林鄭回應市民提問，一開始說，相信今日來的朋友，這幾個月都很緊密關注事態發展。這位先生說很支持一國兩制，只要保持香港一兩制可落實，香港機場發展是有前景的。

今日很多人說法治，但不代表執法機關可以不守法、不守規。我相信這個機制，而最後還有一個大家信賴的司法機關。近日對香港政府和警察的信任下跌，在這個信任度不高的情況下更加要對話，從而找到出路。

至於獨立調查委員會，已經聽到很多聲音。她不是要拒絕真相，612、728、831，雖然有部門出來澄清，但都不被信任。獨立調查委員會是一個方法，獨立的監察會也是一個方法，而且近日已加強透明度，又增加了海外專家，現在已經有1,300分資料、超過2萬份相片、影片等交到監警會，希望給予幾個月時間讓他們處理。

警方方面，過去幾個月大家都認同警隊是重要的力量，但重申對所有人一視同仁，只要有人違規或公務員違反內部指引，都會嚴肅跟進。

她又指香港的優勢仍在，請對香港和香港市民有信心，當處理了這次困難，我們還可以爭取國際信心和認同。

責任方面，作為特首她最有責任，但現在香港內憂外患，連原先對政府沒甚麼怨氣的人都要政作出改變，因此更要與市民對話。

【19:22】第六名市民表示，721有議員一早收到消息有白衣人聚集，但39分鐘都沒有警員到場，問及為何警員當時不在令大量市民受傷，是否有決策人需要負責。他提及運動至今，100萬人上街要求徹回修例，但政府照二讀，問及是否有人要負上責任。他稱近日有指政府會立「禁蒙面法」，但警員卻沒有編號、委任證，是否「只許州官放火，不許百姓點燈」，他亦稱831當天有傳警員打死人，但至少市民仍不願相信，他指自己認同一國兩制，但必需要跟足《基本法》進行，最後他強調香港「正身處黑暗，需要光復香港。」

【19:20】第五名市民指，林鄭讀書很好，但在歷屆特首的民意卻最低，希望不會覺得是「老師改錯你份卷」。新屋嶺方面有很多人關注，政府會否公開透明度，讓社會知道裡面的情況？至於監警會，政府和警方去到哪一個程度，才會承認監察會的不足，再成立獨立調查委員會？

【19:18】第四名市民表示，希望著眼點放在議會暴力，他提及上屆選舉中DQ風波引起極大爭議，近日判詞中指選舉主任未有給予機會周庭解釋其立場，違反程序公義。他批評政府企圖打壓選舉自由，意圖影響三權分立，問及往後的選舉政府如何確保公義，最後想以這平台向香港人和官員說，香港人比你想像中「硬淨」、「香港人加油。」

【19:15】第三名市民表示，其工作關係在機場工作，因此提出關於機場的問題。中央最近以深圳做試點做金融，香港還有物流等行業，這些機會是否會慢慢流向深圳？港珠澳大橋方面，現在的情況看不到，可讓香港發展大灣區的機遇。

香港的航空公司正裁減人手和資源，在這個社會環境之下，還有沒有機遇讓行業繼續發展？

她覺得現在社會的所有決定，已不在於特首或政府，而是全民都應該參與，政府應該與香港市民一起爭取國際地位。

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【19:12】第二名市民先問及，為何政府仍然不願意成立獨立委員會，她強調一國兩制已無法說服他們完整存在。她亦提及近月荃灣、元朗有市民被黑社會打，但市民投訴無門，是否認為律政司辦事不力，才讓香港人活在恐懼之中？

她指自己三十歲左右，從事金融業，過往沒有對政府不滿，但近日感心痛，心痛不是有人破壞基建，原來警方指鹿為馬，是否認為警方失信於民，她難相信警員打人卻指打「yellow object」，過往港人被指是「廢青」、「港女」，今日站出來為民主抗爭，她為此心痛，驕傲，最後她稱「五大訴求，缺一不可。」

【19:08】首位抽中的市民問及，無想過自己會抽中，只有150名難中過居屋，這個對話會無實際結果，鄭若驊和盧偉聰都未有出席。大大小小衝突後，林鄭終宣佈撒回，惟仍無法彌補，又指責三萬警察都不願成立獨立調查委員會，香港深層次矛頭原於無公義的法治。

示威者堅持之一是雙普選，基本法賦予香港人權力，最後配合主題對其他人講，在爭取民主自由上，香港人不孤單。

【19:07】林鄭發言完畢，開始進行抽籤，讓在場市民發言。

【19:05】伊館場外，有示威者身穿黑衣，用鐵鏈揹着五個圓球道具在現場巡行，喻意五大訴求缺一不可。

【19:00】林鄭首先發言，對話會正式開始。她在開場白表示，感謝市民出席政府首次「社區對話」，相信很多朋友未食飯就趕來，申苦大家。今次是首場對話，希望將來會再有。

安排對話在現時社會氣氛之下並不簡單，有意見質疑會否有效，還是一場公關Show。相信大家都擔心未來會否再出現暴力抗爭，但無論怎樣，政府認為對話是時候開始。

她表示整場風波是由政府修例引起，政府有責任處理。

林鄭表示，五大訴求已聽過很多次，亦已多次回應，但近日風波大家都覺得，或者問題比這些訴求更加廣泛。

現時無論民生、經濟、政治方面突顯出問題，因此對話目的不是對話，而是尋求改變，所以一連串不同形式的對話由現在開始，希望大家可以參與未來的對話。

【18:59】林鄭與4局長抵台前。

【18:5５】主持吳璟儁於對話會開始前，簡單講述規矩，指出不要干擾對話進行，大家可以暢所欲言，但要互相尊重，強調有問有答

【18:53】佔據愛群道的人群張開五指高舉向天，不斷高呼口號「五大訴求，缺一不可」以及「香港人加油」。

【18:47】部分市民佔據伊利沙伯體育館對出一段愛群道。

【18:30】約數百人聚集伊館正門外，大部份穿着便服戴口罩。當中有數十人身穿黑衣，手持標語築成人鏈，高呼抗議警方暴力執法的口號及播放「願榮光歸香港」。大批示威者隔着馬路，用粗口辱罵伊館門口駐守的警員，亦有人高呼「林鄭落地獄」。

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林鄭提早一小時到伊館。(張浩維攝)

【18:23】 港島總區指揮官郭柏聰在場視察情況。

【18:16】 中籤人士陸續進入會場，目前約廿人到場，其中有人戴口罩，第一排座位已坐有5名戴著橙色帶、穿黑西裝的工作人員。每人入場前，會先投放號碼紙，以供之後抽籤發言用。

【17:55】 人民力量副主席譚得志等過百名市民到伊利沙伯體育館外示威。

【17:48】有大約10名市民等候入場。

【17:44】行政長官林鄭月娥乘坐AM 90進入伊利沙伯體育館。

【17:10】記者陸續排隊進行安檢，入場採訪。就現場所見，有4部安檢機。

【17:05】伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議，大罵林鄭月娥「x街」，現場約10多名軍裝警員駐守，未有上前阻攔示威。

伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議。(鄭容笛攝)

警方對今晚舉行的首場社區對話會非常緊張，一早已在場邊周圍及場內嚴密佈防。約下午二時許，大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，就現場所見，不少警員都攜有大量裝備，包括圓盾、長盾、頭盔、警告旗、疑用作裝催淚水劑的膠筒，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

林鄭月娥亦於今天中午(26日)在facebook發文，形容今晚的對話是「和理傾」，稱對話是為了帶來改變，市民的意見將改變未來嘅施政，又稱期待今晚與市民見面，「坦誠咁傾吓，我同我嘅同事都相信對話總比對立好。」

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對話會將會即場抽籤，每次在透明箱中抽出一個座位號碼，該座位市民可獲3分鐘發言時間，沒有限定發言人數上限。對話並非以一問一答形式進行，而是連續抽出幾個人各自發言，集合幾條問題之後一次過由合適官員回答。