【林鄭社區對話】三參與者「烽煙」　「和理非」鄭小姐促處理警暴

政府首場「社區對話」今天（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，特首林鄭月娥及四名局長將會出席，約二萬人報名參與，惟參與名額只有150人，需經過抽籤才有機會獲得三分鐘發言。 獲抽中參與對話會的鄭小姐接受港台節目《千禧年代》訪問，形容自己「和理非」示威者，她指出社會對五大訴求非常清晰，故認為對話作用不大。鄭小姐表示，若有機會發言，將會要求林鄭處理「警隊暴力」問題，認為「一定要做到（處理『警隊暴力』）先紓緩到民怨。」

上周林鄭與區議員對話，馮先生批評林鄭只是在開場和總結時發言，反問這種對話模式「何謂對談？」（資料圖片／羅君豪攝）

鄭小姐稱自己以前是「港豬」

鄭小姐稱自己本身是「港豬」，指作為小市民，是否修訂《逃犯條例》也「未必識咁多」，但是近月發生的事令她感覺香港失去公義和公平，「點解咁多恐怖嘢發生，為我哋呢啲港豬上咗政治課。」

鄭小姐指出，社會對五大訴求非常清晰，故認為對話作用不大。鄭小姐表示，本身認為若政府撤回修例和成立獨立調查委員會，她會「收貨」，但認為現在不得不處理「警隊暴力」問題，指若有機會發言，將會要求林鄭處理「警隊暴力」問題，認為「一定要做到（處理『警隊暴力』）先紓緩到民怨。」

馮先生抽中不打算出席 但會「霸著個位」

馮先生亦抽中出席對話會，他稱自己向聯絡他的政府職員表示考慮出席，但最終不打算出席，但認為需「霸著個位（名額）」，不讓撐警、「藍絲」出席對話。他批評對話完全無意義，又認為對話限制多多，「因為天氣原因，帶把縮骨遮都唔得。」他提到上次林鄭與區議員對話，也只是在開場和總結時發言，反問這種對話模式「何謂對談？」

黃女士亦「烽煙」港台節目，稱自己「好好彩抽中（參與對話）」，她稱自己住在觀塘和樂邨，稱自己「做晒功課」，若有機會將要求重建和樂邨，希望反對派不要到放火和掟汽油彈。她又說，若發言尚餘時間，會要求政府立《反蒙面法》。