上午赴南沙、晚上回港社區對話　林鄭：一國兩制獨特優勢無受損

行政長官林鄭月娥今早(26日)出發到南沙，出席廣州南沙粵港澳全面合作示範區重點項目建設動員會，再即日回港，夜晚聯同高官出席灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」。 林鄭月娥在南沙的活動上致辭，表示最近幾個月在香港出現極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損，只要社會通過嚴正執法、誠意對話，香港可回復平靜。

行政長官林鄭月娥今日（九月二十六日）上午在南沙出席廣州南沙粵港澳全面合作示範區重點項目建設動員會。(政府新聞處)

林鄭月娥表示，香港這幾年在科創發展的努力沒有白費，待社會回復平靜後，香港在粵港澳大灣區和科創發展方面仍然大有可為。

她又指，香港科技大學（廣州）的設立正好展現穗港兩地的互補優勢，將為兩地高等教育的交流合作開展新的局面，培育具創新能力的國際化高端人才，透過交流和共享科研設施，深化兩地在教學、研究和科技成果轉化，以及學生交流等多方面的合作，為兩地提供高水平的教育和科研支撐。



出席今次活動的，還包括廣東省省委書記李希、中聯辦主任王志民、廣東省省長馬興瑞，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權等。