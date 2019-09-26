【區議會選舉2019】學者研判若再DQ參選人　或觸發另一大規模社運

區議會選舉將於11月24日舉行，政府昨天（25日）公布2019年正式選民登記冊，其中地方選區正式選民共有4,132,977人，較去年增加392,601人；與2015年區議會換屆選舉比較，本屆區選新增43.9萬名選民。 香港中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪相信，新選民普遍因反修例運動而成為「首投族」，定必支持民主派或本土派等非建制參選人。至於民主派能否藉是次區選「翻盤」和「大洗牌」，黃偉豪認為投票率最為關鍵，亦相信是次區選投票率將創下歷史新高。

區議會選舉將於11月24日舉行，政府昨天（25日）公布2019年正式選民登記冊，其中地方選區正式選民共有4,132,977人，較去年增加392,601人。（羅國輝攝）

黃偉豪指出，過往新登記選民以中年和長者較多，但是次年青人選民比率較多，佔新登記選民近五成。他相信新選民普遍因反修例運動而成為「首投族」，定必支持民主派或本土派等非建制參選人。

至於民主派能否藉是次區選「翻盤」和「大洗牌」，黃偉豪認為投票率最為關鍵，他相信在民主派和建制派動員下，是次區選投票率將創下歷史新高

不過他擔心，政府會否以參與反修例運動而認為參選人不支持一國兩制，最終取消參選人資格。他指出參選的年輕人反映仍信任在制度內反映意見，但若參選無理DQ，他研判屆時會觸發另一場大規模社會運動。

