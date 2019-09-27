【逃犯條例】人民日報批美國《香港人權民主法案》：衝擊一國兩制

內地官媒《人民日報》海外版今日（27日）發表文章，評論美國國會審議《香港人權與民主法案》，批評美國一直秉持雙重標準，大搞干涉別國內政的政治操弄，今次「長臂管轄」，威脅炮製「制裁大棒」，文章又批評法案衝擊「一國兩制」的成功實踐，損害中美利益，「搬起石頭砸自己的腳」。

人民日報批評美國國會審議的《香港人權民主法案》衝擊一國兩制。（人民日報海外版截圖）

文章指，《香港人權與民主法案》不顧包括香港市民在內的中國人民的強烈反對，罔顧事實，粗暴干涉中國內政，「這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處」。

文章批評，美方一些人打著人權與民主的幌子，「無視亂港分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則」，目的是為反中勢力和少數暴徒撐腰打氣，暴露他們策動「顏色革命」來牽制中國發展的險惡用心。

文章認為，美國一直秉持雙重標準，大搞干涉別國內政的政治操弄，如今針對香港拿其國內法來搞「長臂管轄」，威脅炮製「制裁大棒」，「霸道蠻橫」，中方強烈譴責。

文章強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府干預，重申香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」和高度自治方針貫徹落實，港人各項權利和自由依法獲充分保障，文章又指，香港保持自由港和單獨關稅區地位，保持繁榮穩定符合包括美國在內的各方利益。

文章提出，美方鼓吹法案能保障香港的人權與民主，但反只會破壞香港的繁榮穩定，衝擊「一國兩制」的成功實踐，不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益，「搬起石頭砸自己的腳」。