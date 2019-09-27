【收回土地條例】張國鈞建議城規會與規劃署雙軌制　省審地時間

民建聯今（27日）舉行《收回土地條例》法律解讀研討會，有近三十名律師出席，會後立法會議員、行會成員張國鈞表示，席間與會者均認為除收回土地外，政府有效將土地變為房屋用地亦十分重要，批評現時城規制度存在弊病，建議城規會與規劃署雙軌二部曲，節省現時審地需要十年的時間。張希望政府展示決心改革城規會條例，增加房屋供應。

民建聯今（27日）舉行《收回土地條例》法律解讀研討會。(陳欣彤攝)

張國鈞指出，現有經城規會更改土地用途時間需時長達十年，與會者討論後發現並不需要等這麼久，當局可以考慮進行「雙軌制」，讓城規會及規劃署同時執行項目。張批評現有制度，部門間的串聯方式不論如何壓縮，仍需耗時約九年，認為有急切性加快審批土地的時序表。若並軌制度實施期間，有漏掉的細節，張認為可增設補充機制。

與會者建議參照英國《Outline planning permission》

張國鈞引述席間一名曾於規劃處工作的大律師建議，指港府可參考英國現時實行的「Outline Planning Permission」，批出臨時許可，省掉規劃研究的時間，方案較香港現時實行的「Outline Zoning Plan」簡單，不會浪費改規劃圖的時間。張又指，早前與發展商會面時，商家投訴政府程序繁複，比喻土地為麵粉，稱「麵粉俾咗政府，都係曬太陽，都係曬」，政府審批時間長令發展商「心機」白費。

建議當局引用《條例》前需法理兼備

張國鈞指與會者認為《收回土地條例》擁廣泛權力，當局引用前需做到法理兼備，向社會清楚交代修訂原則。張引述與會者認為，政府把收回的土地撥為公營房屋用地，將減低訴訟風險。他又指，翻查資料，政府可透過現行機制與土地擁有人進行「私人協議方式」，透過轉贈或象徵式收費處理收地，若協商不成功，才引用條例作最後手段。

對於有發展商相繼捐地，張國鈞表示歡迎，惟單靠發展商主動捐地不足夠，認為政府必須「自己做好」，規劃閒置土地，發展最大效益，為未來提供大量穩定的房屋供應。