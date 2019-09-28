【9.28集會】回望五年　市民：反修例運動源於「雨傘」播下種子

民陣今日(9月28日)舉行「雨傘運動」（佔領運動）五周年集會，市民坐滿政總添馬公園草地。 五年過去，香港目前處於反修例運動風暴中。有前來參與集會的市民指，今次有不少香港人響應反修例運動，正是「五年前播下的種子」。他稱這五年間，不時有不公義的事情發生，包括銅鑼灣書店事件、QD議員等，港人權利不斷被侵佔，若果港人不再走出來，只會令最基本的權利都失去，他認為這顆種子令到更多香港人覺醒。

民陣舉辦雨傘運動五週年集會，參加的市民坐滿添馬公園草地。（梁鵬威攝）

吳先生稱，今天參加集會最大的感受是覺得「香港人最後一定會贏」。（李偉欣攝） 雨傘運動時仍是一名學生的吳先生表示，五年前他亦有參與運動，曾數次現場觀察和支持，但並沒有積極參與，更形容自己是一個「周圍行的和理非」，當年的參與度並不像今次反修例運動般高。他續稱，今天參加集會最大的感受是覺得「香港人最後一定會贏」，他稱不知道這會否是天真的想法，但看見有不少比也年輕的人都勇敢地走到前線抗爭，認為香港人一代比一代更厲害。 吳先生又說，他最大的訴求是希望香港能有雙普選，選出一個真正具民意代表的人。

林小姐（右）指，在今次事件中，最不滿警察粗暴地濫捕示威人士。（李偉欣攝） 兩位自稱「和理非」的林小姐表示，五年前雨傘運動時，她們才剛中學畢業，當時沒有留意運動，只見到警察粗暴地對待示威者時，在很後期時才出席過一次集會。 不過，今次她們有主動了解反修例事件，身邊的人亦有解說，故有空時都會盡量出席集會以示支持。 林小姐（左）表示，特首林鄭月娥早前舉行了首場社區對話，卻沒有回應市民的訴求，故今日出席集會，希望讓政府知道市民不滿意其表現，並指香港現時最重要的是落實雙普選，讓香港人一人一票選出代表自己的特首。 而另一位林小姐（右）就指，反修例期間一直都有參與集會，昨日也出席了關注新屋嶺被捕人士集會。她補充，在今次事件中，最不滿警察處理被捕示威人士的手法。

蘇小朋友拿著「唔好再害人地D仔女la」的紙牌參與添馬公園的集會。（鄧穎琳攝） 蘇太帶著不足十歲的兒子到金鐘參與集會，她攜著播放器沿路播放《願榮光歸香港》，她直言，五年前雨傘時期已天天帶兒子到金鐘夏愨道集會，原因是「阿仔問點解警察打人」。家住西貢的她笑言沒帶裝備，只帶了丈夫的音響播歌，一身輕便，兒子則拿著一張畫有「不要催淚彈」的紙牌。