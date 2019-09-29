何君堯《願平安歸香港》版權問題下架　何：屬填詞問題、二次創作

立法會議員何君堯早前聯同一班自稱「愛香港文化藝術工作者」，將反修例的歌曲《願榮光歸香港》，改成撐警、反抗爭歌詞，變成《願平安歸香港》，又拍攝MV親自領唱，全體以白衣形象示人。 何君堯版的《願平安歸香港》在Youtube上架後，已於今日下架。Youtube指「這部影片含有Goomusic的版權內容，且對方已因版權因素封鎖這部影片。」Goomusic由歌手何韻詩創立，屬獨立音樂品牌。 何君堯晚上於自家facebook反駁，指《願平安歸香港》由朋友建議並作詞，自己不理解為何被指侵權，認為只屬填詞問題、二次創作。他又批評原版是「曱甴歌」。

何君堯今晚於自己的Facebook直播節目中，指自己正在北京，他批評原版《願榮光歸香港》是「曱甴歌」「港獨歌」。

批原版為「曱甴歌」 「我就唔係好清楚點侵權」

他指歌曲由網民所作，「作完出黎填詞嘅問題，第一套係《願榮光歸香港》去搞港獨.......聽見都把火！」之後他稱有「朋友」認為要有「光榮版」，之後就製作了「反港獨、止暴制亂版」的《願平安歸香港》。隨後上載Facebook及Youtube平台，但都先後因被投訴遭下架。

「我就唔係好清楚點侵權」何說。他認為歌曲本身沒有登記版權；第二作曲人身份沒有確認，所以他的朋友填詞應該是「任得你」，又認為他的版本屬「二次創作」。

原版《願榮光歸香港》創作人曾接受訪問

事實上，原版的《願榮光歸香港》本身創作者曾接受媒體訪問，表明歌曲為反修例運動及抗爭者所創作。《立場新聞》早前曾訪問原作者「dgx dgx」，創作人約廿多歲，為全職音樂人。他表明為香港抗爭者創作這首歌，「要可以激勵士氣，感染人心嘅。」

+ 3 + 2

本月27日上載 觀看次數達31萬

《願平安歸香港》YouTube下架，網站指影片含有何韻詩公司Goomusic的內容，因為版權問題而被封鎖。《願平安歸香港》於本月27日上載，最後的觀看次數達319,539，正評有1.1萬，負評就達3.7萬。

MV自稱，由「750-201萬香港人」製作，聲稱改編由網名「Thomas dgx yhl」的歌曲，配以合唱團及管弦樂團，由「一群愛香港的電影工作者」攝製，立法會議員何君堯亮相合唱。《願平安歸香港》由Youtube頻道「Channel Me」上載，「Channel Me」未有介紹。「Channel Me」加入Youtube日期為9月24日只上載了一條短片，目前有約900位訂閱者。