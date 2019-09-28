【逃犯條例】何君堯偕白衣人唱《願榮光》改詞版　盼和平歸於香港

反修例運動持續逾三個月，網民合力創作的歌曲《願榮光歸香港》，連日來在各區商場甚至示威現場都能聽到。 有自稱為「一群愛香港文化藝術工作者」今日（28日）在Youtube 上載一段名為《願平安歸香港》的影片，並改動《願榮光歸香港》的歌詞，將其內容改成為希望香港能夠止暴制亂，稱「盼和平歸於香港」。 MV當中更有立法會議員何君堯偕一眾身穿白衣人士的合唱團高唱此曲的畫面，他亦在個人的Facebook專頁分享有關該MV的新聞，並稱「大家盼望平安歸與香港」。

立法會議員何君堯在MV中領唱《願平安》，及後更在個人Facebook專頁分享有關該MV的新聞。（《願平安歸香港》MV截圖）

由「 愛港的人」改詞，「750-201萬香港人」製作的《願平安歸香港》，其背景音樂與《願榮光》相同，卻換上新詞。上載影片的「一群愛香港文化藝術工作者」表示，「音符無分界限，相信填上不同的歌詞， 也可以凝聚和傳頌我們750-201萬香港人的想法」， 並表示支持警察嚴正執法。

歌詞內容提及「何以這褔地被破壞」、「是你的日夜茫然破壞」，斥責反修例示威者的抗議行為，亦有「何解掟石頭又要不准追究」等不滿五大訴求的歌詞。歌詞亦提到希望香港能止暴制亂，「齊來同建立挽回前路康莊」及「盼和平歸於香港」。