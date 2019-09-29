【逃犯條例】梁繼昌促成立獨立調查委員會　協助警隊長遠改革

反修例運動已持續逾三個月，警隊執法手法備受關注和質疑。監警會前成員、會計界立法會議員梁繼昌在港台節目《給香港的信》指出，監警會需要改革，包括改善現時成員和三名副主席的組成、增加警隊的透明度和問責性，同時公開使用各種武器的準則，確保警隊做法合符國際標準。梁繼昌強調，政府需要成立獨立調查委員會，協助警隊的長遠改革，解決當前問題，讓各方向前行。

梁繼昌指出，監警會需改善現時成員和三名副主席的組成。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁繼昌指出，反修例運動差不多持續四個月，巨大民意令反修例運動演化成多個不同面向的社會政治運動。而在整場運動中，警隊是否濫用暴力和濫捕是社會關注的一大問題。梁繼昌提到，國際特赦組織在上月19日發表報告，指出不少警隊濫用武力的例子，當中不少涉及酷刑、不人道和侮辱被捕者的行為，同時又拖延被捕人與律師見面和接受治療的時間。

梁繼昌續指，根據民意調查，警隊評分由2012年6月至2019年6月，評分一直處於61至67分，屬滿意程度，但在今年8月，警隊評分急降至39分，反映港人對警隊的不滿。

曾擔任監警會成員多年的梁繼昌指出，監警會需改善現時成員和三名副主席的組成，他提到特首林鄭月娥最近委任余黎青萍和大律師公會前主席林定國加入監警會，但二人政治立場和取向無助社會重建對監警會的信心。

他認為，監警會成員需更積極主動跟進國際特赦組織的報告，同時採取聯合國禁止酷刑委員會報告的建議，公開使用各種武器的準則，確保警隊做法合符國際標準，以加強警隊的透明度和問責性。梁繼昌又說，特別戰術小隊（速隊小隊）成員和任何警員，在執法期間需展示警察編號。

梁繼昌強調，政府需要成立獨立調查委員會，協助警隊的長遠改革，解決當前問題，讓各方向前行。梁繼昌指，警隊魯莽的行為、差劣的管理決定和不負責任的言論，已足以摧毀的警隊150年歷史，他促政府回應市民對警隊的擔憂，不應再拖延。