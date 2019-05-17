【逃犯條例】梁繼昌促會計師公會發指引　助業界一旦涉案怎自保　

逃犯條例修訂備受爭議。繼早前政府拒絕泛民的三方會談要求後，今日（16日）建制與泛民議員的四人對四人會晤，又未能達成任何共識。 有份出席會晤的會計界立法會議員、專業議政梁繼昌表示，修例後業界容易「中招」，一旦草案通過，建議會計師公會發出指引予在內地工作的業界人士，讓其懂得在特定情況下自處，避免遭到牽連。

梁繼昌表示，在內地工作的港人會計師，無論是擔任財務總監，還是總會計主任，都可能觸及逃犯條例中包含的罪行。（資料圖片／余俊亮攝）

梁繼昌表示，在內地工作的港人會計師，無論是擔任財務總監，還是總會計主任，都可能觸及逃犯條例中包含的罪行，他列舉了至少有以下幾個潛在風險：

－會計師若以內地股東及董事提供的資料記賬，可能會在不知情下運用不實帳目做帳，觸犯偽造帳目，或與欺詐財務有關的罪行。

－政府早前剔除九項罪行時，未有剔除的與賄賂、貪污、秘密佣金有關罪行，會計師亦可能在為公司管理涉及貪污的賬目時，無從得知帳目真正流向，從而難以撇清關係；

－梁繼昌指，自己親身接觸過一些例子，有為內地公司工作的會計師就算奉公守法，亦會因一些意想不到的經濟糾紛，被指控訛騙，無辜被牽連到刑事罪案中；

梁繼昌建議，會計師公會應發出指引，讓港人會計師遇到有關情況時，懂得應對。

梁指，內地的高層管理人員，或會將自己的過錯，推卸給下層的財務管理人員；而這些人員如覺得不妥當，亦不知是否應立刻辭職，或應否向監管機構通報，因擔心監管機構的可靠性。

他又認為，現時修例內容的保障，無論法庭把關，還是林鄭發出證明書批准引渡，都不夠清晰，不能釋除疑慮，「依家唔係話你辭職唔做、走人講byebye就冇事。」

對於早前外界有建議指，應在法庭和特首之外，添加多一重立法會把關程序。梁繼昌就強調，泛民的立場仍是要求撤回原方案，但一旦政府有意強行通過草案，他認為在現有修例框架下，讓行政、司法和立法都參與把關，確實能夠加強保障，「可以在立法會的委員會中，在閉門保密情況下討論，7日內決定是否否決由特首批出的證明書。」

被問及修例會否令在內地工作的港人會計師爆發「逃亡潮」，他表示，不一定立刻有反應，但肯定會少了人北上發展或有人減少北上工作。他認為，在兩地大力宣傳粵港澳大灣區時，修例明顯是與大灣區發展背道而馳。