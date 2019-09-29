董建華獲頒「一國兩制傑出貢獻者」稱號　與習近平繑手拍照留影

國慶七十周年，中央政府今天（29日）舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式，國家主席習近平親自為得獎者頒授勳章和稱號。其中全國政協副主席、前特首董建華獲頒授「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。 董建華踏上頒獎台先與習近平握手約四秒，及後習主動繑著董建華手臂，與董建華留影，董隨即面露歡顏；離開頒獎台前，董建華與習近平言談甚歡，並再次與習握手約九秒。

離開頒獎台前，董建華與習近平言談甚歡，並再次與習近平握手約九秒。

習近平今天在北京人民大會堂，為42人頒授國家勳章或國家榮譽稱號。其中董建華獲頒授「一國兩制傑出貢獻者」的國家榮譽稱號，亦是首人獲頒授此稱號的人，同時董是唯一獲頒授國家勳章或國家榮譽稱號的香港人。

中央讚揚董建華是「一國兩制」傑出貢獻者，指董建華作為香港特區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》作出重要貢獻；又指他帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦了亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及「非典」疫情等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

董建華上午十時許踏上頒獎台，他先與習近平握手四秒，其後習近平親自為他頒授獎章，及後主動繑著董建華手臂，與董建華留影，董隨即面露歡顏；離開頒獎台前，董建華與習近平言談甚歡，並再次與習近平握手約九秒。