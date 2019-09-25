【逃犯條例】湯家驊指現時不宜立蒙面法　稱民主自由國家多禁蒙面

律政司司長鄭若驊今天（25日）稱政府已就《反蒙面法》作相關研究，多名建制派議員、港區人大代表近日亦公開表態要求政府就《反蒙面法》立法。 資深大律師、行政會議成員湯家驊今天接受港台節目《千禧年代》訪問時指，綜觀全球各國，愈民主、愈自由的國家和地區也有就《反蒙面法》立法，不過他不同意引用《緊急法》禁蒙面，認為引用《緊急法》有副作用，包括影響國際投資者對香港的看法，又指若透過立法會正常程序立法有困難，加上立法細節需仔細討論，包括如何執法、是否刑期分期執行等，認為立法禁蒙面應「等一等，睇一睇」。

湯家驊指，綜觀全球各國，愈民主、愈自由的國家和地區也有就《反蒙面法》立法。（資料圖片/盧翊銘攝）

湯家驊指出，綜觀全球各國，愈民主、愈自由的國家和地區也有就《反蒙面法》立法，包括美國、英國、澳洲、加拿大等。他指出《反蒙面法》立法範圍很寬，由只賦權警員可要求市民除下蒙面裝備，到加拿大《反蒙面法》最高刑罰可處10年監禁，指出立法「唔係一般人想像咁簡單」。

他指出，《反蒙面法》指用於公開集會、意圖犯罪及一些嚴重暴行，他舉例指蒙面超速駕駛、蒙面隨地吐痰不會違反《反蒙面法》，又指海外國家的《反蒙面法》會有很多豁免情況，包括考慮市民的身體狀況等。

湯家驊認為，香港本無《反蒙面法》的需要，但近三個月發生動盪，他明白有社會人士認為立法禁蒙面是平亂的方法，不過他認為要考慮會否適得其反，令示威者採取更強烈的反應。他指出，《反蒙面法》與其他罪行的刑罰同期執行，無法起阻嚇作用，因此若香港研究立法禁蒙面，是否同期執行需作研究。

至於市民參加民陣合法集會時蒙面會否違法？他指出要視乎如何立法，法例可規定任何集會不可蒙面，不過他認為如執法是問題，「點樣拉晒幾萬人？」

湯家驊表明不同意引用《緊急法》禁蒙面，認為引用《緊急法》有副作用，包括影響國際投資者對香港的看法，又指若透過立法會正常程序立法有困難，加上立法細節需仔細討論，包括如何執法、是否刑期分期執行等，認為立法禁蒙面應「等一等，睇一睇」，看看政府與社會對話是否有作用，暴力情況會否逐漸減低、消失，及後再嚴肅討論是否立法。

至於警員是否認為按《警方通例》展示編號，湯家驊指出現時二千多名警員及家屬被「起底」，明白警員的顧慮，「依家未可以處理到咁不公平、不公義嘅行為（起底），警員有顧忌係令人理解。」不過他指近期已有警員在頭盔展示小隊編號，認為應先看看是否有助市民投訴。不過他指出，他不清楚警員違反《警方通例》會違反甚麼刑事罪行。