【逃犯條例】建制派與特首會晤　蔣麗芸倡政府用緊急令禁蒙面

一眾建制派議員今(27日) 與特首林鄭月娥會面，建制派班長廖長江表示，反修例運動發展至今，示威者的暴力升級，他稱示威者美其名爭取民主自由，但實際是破壞社會秩序，如攻擊商場、無差別打市民、企圖搶警槍等行為，強調建制派予以最強烈譴責。 民建聯蔣麗芸建議政府應考慮用緊急令，啟動有日落條款的《禁蒙面法》，她強調，禁蒙面不是要阻止和平示威，而是減低事後的暴亂場面中，有激進人士作出不理性行動。

蔣麗芸強調，禁蒙面不是阻止和平示威，而是減低事後暴亂場面中有激進人士作不理性行動。（資料圖片/曾梓洋攝）

廖長江表示，反修例運動的背後源於深層次矛盾，社會多怨氣，如房屋問題等，認為這些問題環環相扣，急需解決。他又指這場運動影響首要影響基層、中層的市民，「百多日的暴亂解決了甚麼問題」，強調暴亂無助於解決問題。他呼籲大家應反對暴力，不能讓暴力侵蝕香港社會，又指若政府不能採取更強硬的手法止暴制亂，市民會感失望、難過。

民建聯葛珮帆指，擔心暴力場面不斷發生，同時對休班警被襲感憂慮，建議可給予更強的裝備予警員。自由黨邵家輝稱，反修例運動衝擊零售、旅遊業，要求政府盡快止暴制亂，並有實際措施幫助商界渡過艱難時刻。

民建聯蔣麗芸(中)建議政府應考慮用緊急令，啟動有日落條款的《禁蒙面法》。(羅家晴攝)

容海恩：立《禁蒙面法》法律上可行 要研究以甚麼形式推行

民建聯蔣麗芸稱，有感香港不知道如何走下去，她鼓勵特首以不同對話方式、聆聽不同意見，落區了解實際情況。其中她建議政府應考慮立《禁蒙面法》，可啟動有日落條款的《禁蒙面法》，禁止在非法遊行、集會中的市民蒙面。蔣麗芸強調，禁蒙面不是阻止和平示威，而是減低事後暴亂場面中有激進人士作不理性行動。

被問到有聲音指，禁止示威者蒙面同時，亦應監察警員蒙面的問題，廖長江稱立《禁蒙面法》與監察警員是兩碼子的事；郭偉強稱，警方執法獲政府授權，不能與參加集會的人相提並論，認為不可一視同仁解釋所有內容。容海恩認同立《禁蒙面法》，認為法律上可行，但具體以甚麼形式推出要再研究