【9.29遊行】警傍晚金鐘「收網」　數十示威者同一瞬間遭壓地制服

有網民今發起遊行，目標由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部，而早有部署的警方一改過往策略，早在下午兩時已在起步點銅鑼灣截查多名市民，並在祟光百貨SOGO外發射多枚催淚彈，企圖驅散並阻止市民向原定路線遊行。 示威者其後向灣仔、金鐘方向前進，部分示威者在太古廣場與警員對峙，警方一度發射催淚彈和橡膠子彈驅散示威者。其後有示威者在金鐘夏愨道向政府總部內投擲汽油，警方即出動水炮車向其發射顏色水，並不斷發射催淚彈和橡膠子彈，當示威者後退時，警方展開「收網式圍捕」行動，大批防暴警和速龍小隊同一時間衝向示威者。現場所見，在第二輪圍捕行動中，太古廣場外的金鐘道上，至少有20多人同一瞬間被壓地制服，而示威者的金鐘防陣亦被一下子攻散。 在該次圍捕行動中，據悉被捕者包括香港社會工作者總工會（社總）總幹事許麗明。

在金鐘太古廣場外，警方亦突然快速向示威者快速推進，拘捕最少近20人包括1名中大學生。（曾梓洋攝）

警方傍晚於金鐘「收網」大規模制服示威者，點擊看精華圖片↓↓↓

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網民今日發起遊行，原定由下午兩時半開始，先在銅鑼灣SOGO外集合，然後遊行至金鐘政總。不過，下午兩時未到，遊行未正式開始，警方已主動出擊，到崇光百貨外驅散集結人士，在多次呼籲疏散不果下，多次發射催淚彈驅散，在場人士爭相走避。

示威者其後在金鐘太古廣場外聚集，與警方對峙，示威者在金鐘道縱火及焚燒雜物，警員則發射大量催淚彈及橡膠子彈驅散。直至下午4時，警方突登上警車緩慢駛去，示威者向警車方向追去丟敲打警車及投擲雜物。

英籍警察機動部隊校長莊定賢（David John Jordan）現身金鐘，疑似指揮清場行動。（盧翊銘攝）

防暴警「突襲」衝出圍捕 多名示威者遭按地制服

其後在金鐘夏愨道，有示威者向政總內投擲汽油彈，警方隨即出動水炮車，向人群發射顏色水，同時有警員在政總天台向地下發射多枚催淚彈。當示威者後退時，大量防暴警及速龍小隊展開「突襲」衝出，幾乎在同一時間內將大批示威者，多名示威者被按制地下，多名示威者當場面部或頭部、額角流血，有人眼睛中胡椒噴霧，警方經一段時間後扶起有關示威者坐在地下，並用水清洗其眼睛。

而在金鐘太古廣場外，警方在金鐘道亦突然展開「收網」行動，快速向示威者方向展開「進攻」，示威者見狀馬上迅速集體「撤退」，瞬間形成一道急速向灣仔方向流動的「黑色急流」。

警方迅速拘捕最少近20人包括1名中大學生。其間有被捕者疑「發羊吊」，需要由現場急救員治理。而立法會議員張超雄在現場協助詢問被捕者資料，警察不斷大聲用擴音器呼籲市民及記者離開路面，疑將該示威者的聲音遮蓋。另外最少3名被捕者躺在路上，有救護員進行急救，現場指其中一人曾經失禁。

社總傍晚在facebook帖文指出，該會總幹事許麗明於金鐘太古廣場對出金鐘道協助收集被捕者資料，突然被10多個防暴警察阻止及被捕。社總聲明稱，當時許麗明已告知會離開，「但仍被防暴警察推撞及將其壓倒在地上，即時被拘捕」。