【鍾逸傑逝世】獲頒大紫荊勳賢　回歸後一度捲愉景灣發展利益疑雲

前布政司鍾逸傑逝世，享年92歲。他在港英時代於香港身居高位，在1993年接受中方委任為港事顧問，曾被人質疑「棄英投共」。回歸後，鍾逸傑獲頒大紫荊勳章，在政圈享有崇高地位，形象不俗，惟一度捲入愉景灣發展利益疑雲，於2005年曾被立法會傳召「解畫」，成為其半生仕途中少有被質疑的地方。

鍾逸傑在1986年12月5日起，因港督尤德訪北京期間過身，而以布政司身份署理港督一職，可說是踏上在香港官場的最高點。

就算在1987年離開公務員行列，鍾逸傑仍擔任港督衛奕信的特別顧問，深得當時政府人士信賴。

港英前高官 獲中方委任港事顧問

到了90年代，香港前途問題進入主權移交的預備階段。中國政府在1993年委任鍾逸傑為港事顧問，又在1996年委任為首屆行政長官推選委員會委員，有份左右特首選舉。

鍾逸傑以港英前高官身份獲中方委任，當時令到不少民主派人士失望，一度指他「棄英投共」。

回歸之後，鍾逸傑仍不時為香港政局提出意見，特別是支持維持香港高度自治。

愉景灣用地由渡假用地變豪宅 被質疑偏袒

然而，他在2005年被立法會傳召，令他在晚年受質疑。

事件起因在1970年代，鍾逸傑擔出新界政務司，主力興建新市鎮，包括現時的沙田新市鎮。當時大嶼山愉景灣曾計劃展渡假用地，後來卻發展成豪宅。

2005年前後，迪士尼開幕令愉景灣樓價急升，令鍾逸傑當時規劃土地用途的角色受到質疑，有意見認為他有偏袒發展商之嫌。

80年代質疑東大嶼填海花費大 去年轉支持

而大嶼山去年再與鍾逸傑扯上關係。去年本土研究社查閱英國解封檔案，發現1984年合和實業創辦人兼董事會主席胡應湘曾提出於東大嶼中部水域進行大規模填海計劃，但計劃被時任港督衛奕信叫停而告吹。文件顯示，當時擔任布政司的鍾逸傑，曾在衛奕信叫停前表示，政府不應在計劃「開綠燈」後，才發現納稅人需要付出龐大金額。

鍾逸傑去年出席活動時，表示支持東大嶼山填海計劃，認為香港需要土地興建房屋。