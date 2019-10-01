【10.1遊行】警囤重兵、港鐵封站　陳家洛：製造恐怖氣氛變相戒嚴

民陣原先計劃在國慶日(10月1日)發起集會及遊行，日前遭警方發出反對通知書，上訴亦被駁回。民陣副召集人陳皓桓、工黨李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁今日（30日）以個人名義呼籲市民明日10月1日上街。銅鑼灣東角道下午1時已有逾千人聚集，沿怡和街向軒尼詩道前進。 民主黨元老、前港島區立法會議員楊森中午現身東角道，他批評警方以「唔係理由嘅理由」反對民陣遊行，「為咗制亂就乜都唔理」，連一向和理非的民陣遊行亦反對，完全不能接受，故今天必須走出來參與。 另外，公民黨前立法會議員陳家洛表示，政府欲製造恐怖氣氛，包括用方法「脅迫商户關門」、「港鐵與政府沆瀣一氣」，雖然無引用緊急法，但已是變相戒嚴。

楊森批評警方連一向和理非的民陣遊行亦反對，完全不能接受。（吳倬安攝）

楊森指，今日是十一國慶，但沒有東西值得慶祝，「六四既未平反，同時修例風波觸動港人關注香港人權及法制受到破壞」。

他批評林鄭態度非常固執，一百萬人、二百萬人上街亦對民意置若罔聞，到最近才願意正式撤回，但不回應獨立調查、特赦等訴求。又斥警方使用的武力不合比例，完全不能接受，故需要成立獨立調查委員會，除了調查警隊，亦要調查風波的起因、為何這麼多人參與和持續這麼久，認為不能因警隊反對而不調查。

楊森批評警方以「唔係理由嘅理由」反對民陣遊行，「為咗制亂就乜都唔理」，連一向和理非的民陣遊行亦反對，完全不能接受，故今天必須走出來參與。

公民黨前立法會議員陳家洛表示，目前形勢政府雖無引用緊急法，但已是變相戒嚴。（吳倬安攝） 公民黨前立法會議員陳家洛表示，本身香港人希望和平示威，但警方竟拒絕申請，他認為在此關鍵時刻 有良知的香港人團結一起行出來發聲。 他批評政權欲製造恐怖氣氛，包括用方法「脅迫商户關門」、港鐵與政府沆瀣一氣，雖然無引用緊急法，但已是變相戒嚴，又說：「但當我哋窮得只有發聲權力時，我哋會把握呢一刻發聲」、「香港人無乜嘢會再恐懼，我哋有打不死精神。」 對於有建制派與特首林鄭月娥放風，稱若一區票站被圍，或會取消當區選擇或押後區選。本身是香港浸會大學比較管治與政策研究中心總監、剛與民權監察合作成立「選舉監察2019」計劃的陳家洛表示，客觀上選情對建制非常壞，由他們放風取消選舉是輸打贏要，又指法例只容許押後選舉十四日，但做法只會激起民怨，認為政府應想方法維持選舉秩序，而非研究押後選舉。