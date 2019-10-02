【逃犯條例】民研公布港社會指標　民主、法治、安定評分「肥佬」

香港民意研究所發放最新社會指標，民研計劃於9月中隨機抽樣電話訪問方式訪問1,061名香港居民。結果顯示，受反修例事件影響，幾乎所有社會指標較4個月前錄得顯著跌幅，創回歸新低。 五項核心指標中，「民主」、「法治」和「安定」的評分全部低於5分，屬不合格水平。十項自由次指標中有七項均錄得顯著跌幅，當中「遊行示威自由」的跌幅最大，下跌1.47至4.68分。

民主、法治、安定、自由 均跌至紀錄新低

最新調查顯示，幾乎全部社會指標較4個月前錄得顯著跌幅，並跌至1997年有記錄以來新低。核心指標方面，以0至10分評價，市民對「自由」和「繁榮」的評分較高，分別得6和5.87分。「民主」、「法治」和「安定」則低於5分，分別得4.55、4.41和4.05分。

香港民意研究所發放最新社會指標，五項核心指標中，「民主」、「法治」和「安定」的評分全部低於5分，屬不合格水平。（鄭榕笛攝）

核心指標大跌 繁榮跌至2003年10月後最低

相比5月初的調查，五項指標全部錄得顯著跌幅，當中「安定」和「法治」的跌幅相當大。另外，「繁榮」指標創2003年10月以來新低，其餘四項更是1997年有記錄以來新低。

非核心指標方面，獲較高得分的有「效率」、「文明」、「社會福利」和「廉潔」，分別得5.88、5.68、5.55和5.12分；「平等」、「治安」和「公平」則低於5分，分別得4.71、4.55和4.2分。

研究報告指出，自由次指標之中，「遊行示威自由」只得4.46分。（鄭榕笛攝）

10頂自由次指標7項顯著跌 遊行示威最低分

自由次指標方面，獲較高得分自有「信仰自由」、「出入境自由」、「文藝創作自由」和「學術研究自由」，分別得7.79、7.14、6.54和6.46分；其次為「言論自由」、「出版自由」、「新聞自由」、「結社自由」和「罷工自由」，分別得5.85、5.81、5.72、5.13和5.01分；「遊行示威自由」則只得4.46分，為跌幅最大指標。

至於兩項法治次指標，法庭公正程度得5.52分，司法制度公平程度則得4.37分，兩者均錄得顯著跌幅，亦創1997年有記錄以來新低。