【逃犯條例】認識林鄭40載　單仲偕析敗因：頭22個月的成功埋炸彈

民主黨元老、前立法會議員單仲偕於1979年就讀港大期間，曾參與北京清華大學交流團，結識了當年擔任副團長的黨友李永達，以及現任特首、當時擔任副團長的林鄭月娥。單仲偕接受《香港01》訪問時直指，林鄭月娥的性格缺陷令香港陷入崩潰邊緣，乃她「一個人的錯」，但容許林鄭犯下彌天大錯的，正正就是無法制衡特首的議會制度。

李永達早前在新書提及與林鄭月娥、單仲偕參加交流團的經歷。（資料圖片／羅家晴攝）

「林鄭頭22個月的成功，正正埋下今日的炸彈」

反修例運動已持續超過三個月，警民衝突無日無之，香港正面臨回歸以前最大的管治危機，林鄭月娥被視為觸發危機的「始作俑者」。單仲偕認識林鄭月娥四十年，認為林鄭月娥的性格缺陷令香港陷入崩潰邊緣，「政府建議修例之初，建制派並無堅決反對（修例），但亦見唔到建制係真正支持。如果議會可以真實反映民意，林鄭當初要做（修例）都唔會做到，你話係咪林鄭一個人嘅錯？係！但容許林鄭『一個人嘅錯』，就係制度上嘅錯，因為議會制度無辦法制衡林鄭。」

不少政圈中人認為林鄭因缺乏政治判斷能力，最終才會觸發這場管治危機。單仲偕認為，林鄭是聰明人和「叻人」，不傾向形容林鄭為「政治低能」，只能說制度不能夠發揮對特首的制衡作用。單仲偕形容「林鄭頭22個月的成功，正正埋下今日的炸彈」，他指林鄭上任之初，取消參選人資格、力推《一地兩檢》和《國歌法》，又配合建制派修改《議事規則》，認為正正因是林鄭過往的成功，令她在修例工作上判斷失誤，「你話佢（林鄭）『政治白痴』，又唔係喎，佢曾經成功過，頭22個月都係成功。好似踢波咁，可能阿爺覺得佢（林鄭）之前已經入咗四球，去到第五球（修例）帶緊波，咁點解要阻住佢呢？」

對於民間五大訴求，單仲偕認為若中央和政府想平息民怨，必須就餘下的四大訴求作出實際回應和妥協，包括答允獨立調查和研究特赦，否則在「政治利息」不斷積累的情況之下，市民的訴求將會愈來愈難滿足。

慨嘆民主黨「溫和過」、「妥協過」

被問到對示威者武力升級的看法，自詡「和理非」的單仲偕說：「民主黨係一個爭議政黨，特別係2010年入去中聯辦討論、商討政改，妥協方案通過咗。民主黨試過唔同方式爭取普選，我哋溫和過，我哋妥協過，但去到今天，『831』方案令我哋未能落實真正嘅民主。如果溫和方式未用盡，我都會堅持用溫和方式，但我哋做過（溫和）啦，袋住先都袋過啦。我由1985年參選區議員，1997年後所有政改我都有參與，民主黨都有接受過中途妥協方案，用盡所有方法。所以今時今日年輕人用自己嘅方法，為自己嘅未來，我就睇唔到理由阻止佢哋。」