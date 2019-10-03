【區議會選舉】民建聯派179人參選　李慧琼：最艱難的一次選舉

2019年區議會選舉提名期明日（4日）開始，民建聯今（3日）下午公布參選名單，共派出179人參選，其中6人是現任立法會議員，65人為首次參選。參選人平均年齡41歲，當中最年輕的是23歲。 民建聯主席李慧琼形容，今次區議會選舉正值香港回歸以來最艱難時期，過去兩三個月香港社會多區衝突，暴亂處處，「好多市民擔心香港被攬炒」。她指民建聯同樣面對回歸以來最艱難的一次選舉，過去三個月有至少21個辦事處遭破壞，議員及團隊多次被滋擾，「提名期即將開始，網上已經有意見要對付不同政見的參選人。」 同日，民主黨公布今屆共派出99人參選，當中35人是現任區議員，而64人是非議員身份參選。99人之中有60人是39歲以下，佔參選人數六成。

副主席周浩鼎表示，他位於東涌的區議員辦事處遭受破壞，玻璃及大量物品被打爛，「當辦事處被嚴重破壞，居民感受到暴力衝擊埋身」。又指近日有市民因不同政見被示威者毒打，令市民擔心能否在選舉當日安全地投票，因此民建聯要求政府有責任確保市民有安全公平的投票地點。

是否以緊急法押後選舉 民建聯指政府要回應

被問到會否贊成政府透過《緊急法》押後選舉，李慧琼未有正面回應，指這是政府要回應的問題，並重申民建聯參與今場區議會選舉是前所未有地艱難，「我哋會無懼風雨、不怕滋擾、勇往直前。」

有記者追問指過往不同派別的參選人亦受滋擾問題，為何今年受到滋擾就要停辦選舉。李慧琼表示香港正面對非一般的情況，今年面對的滋擾及破壞亦是前所未有。

2015年區議會選舉中，民建聯共派出170人參選，名單比今次少9人。李慧琼指反修例運動無影響民建聯的參選名單人數。

民主黨99人參選 64人非現任議員

同日，民主黨選舉委員會主席李永達公布今屆共派出99人參選，當中35人是現任區議員，而64人是非議員參選。99有60人是39歲以下，佔參選人數六成。