【區議會選舉2019】單仲偕復出擬撼葵青前黨友　料泛民議席或過半

區議會選舉將於11月24日舉行，並於明日開始展開提名期，戰味日漸濃烈。反修例運動觸發不少投身區選戰圈，除了力圖打斷建制派壟斷的政治素人，還有不少民主派元老披甲上陣，其中民主黨元老、前立法會議員單仲偕積極考慮出戰葵青華麗選區，挑戰前黨友、當區區議員黃耀聰。 單仲偕日前接受《香港01》訪問大談出山決定。他說決定「重操故業」主要緣於今次反修例運動，坦言看到年輕人守護香港的決心，令「和理非」的他開始思考自己可作甚麼貢獻，「我絕對係和理非，唔會勇武，亦唔識勇武，出年登六（即將60歲），無能力、無條件『勇武』，但今次運動『兄弟爬山，各自努力』，有人貼連儂牆、有人拍音樂，咁我有咩貢獻呢，我比較擅長選舉，咁自己係咪要再選呢？」 單仲偕自1985年起征戰香港各層議會選舉，近年他以專業知識，為黨友分析選舉數據和民調，被譽為民主黨內的「選舉專家」。他指出民主派是次區選擁有很多有利因素，估計民主派最少能取得200席，若年輕人和新選民蜂擁投票，甚至有機會取得240席。

85年首戰區選 曾任5年葵青區議會主席

單仲偕於1985年參選第二屆區議會選舉，當時他以24歲出戰自己居住的葵涌西選區，最終以3,800多票當選葵青區議員，一做便18年，更曾擔任5年區議會主席。單仲偕七十年代末入讀香港大學生物系，主修植物學，1979年參加港大的北京清華大學交流團，結識了當年擔任副團長的黨友李永達和特首林鄭月娥。學生時代的單仲偕已非常關心政治，除了參加交流團，亦擔任過學生會的時事秘書。

大學畢業後，副修電腦的單仲偕加入匯豐銀行從事電腦程式設計工作，為銀行的儲蓄系統等編寫程式。直至84年中，李永達邀請他一同參選第二屆區議會選舉，最終二人皆成功當選，連同梁耀忠、黃耀聰等五名支持民主理念的議員，當時他被稱為「葵青七子」，「李永達嗰時搞咗個公共政策研究中心，做政策研究，但去到84年中，李永達考慮喺石籬參選，叫埋我一齊選，最初我都有啲猶疑，但最後都決定選啦！」

單仲偕憶述，當時決定參選除了因為李永達的邀請，亦與當時中英兩國簽署聯合聲明有關，「84年簽署聯合聲明，話香港回歸後有『港人治港，高度自治』，當時作為有理想、自命社會棟樑、知識分子嘅大學生，若想有民主參與，一係做官，一係做民意代表。」最終單仲偕選擇靠向人民的一方，投身直選行列。

居於華麗選區 盼四年後「交棒」



2016年，單仲偕與黨友劉慧卿、何俊仁在民主黨黨慶上「金盆洗手」，宣布不再角逐立法會議員，可是因近期的政治形勢，單仲偕決定復出，重操故業，積極考慮出戰自己居住的葵青華麗選區，挑戰前黨友、當區區議員兼當年「葵青七子」之一的經民聯黃耀聰。單仲偕憶述，早在戴耀廷入獄之前，已邀請他響應「風雲計劃」，夥拍其他泛民元老「出山」征戰區選，不過他當時既無答允，亦無拒絕。

隨著反修例運動爆發，點亮了單仲偕為民主派披甲上陣的決心，「我絕對係和理非，唔會勇武，亦唔識勇武，出年登六（即將60歲），無能力、無條件『勇武』，但今次運動『兄弟爬山，各自努力』，有人貼連儂牆、有人拍音樂，咁我有咩貢獻呢，我比較擅長選舉，咁自己係咪要再選呢？」

單仲偕坦言，一直希望有年輕人能夠落戶華麗選區，亦曾與部分有意參選該區的街坊見面，其中一名居於麗瑤邨的「連登仔」曾向民主黨、公民黨等泛民政黨發信，查問各黨會否派人出戰華麗選區。單仲偕收到「連登仔」的信件後，與該「連登仔」聯絡和見面，互相介紹和了解對方的背景，最終該名「連登仔」認為單仲偕較適合代表民主派參選，更加入其團隊為單仲偕助選。

已退休的單仲偕認為自己絕對有能力應付四年的區議會工作，「年輕人喺今次運動上面付出多過我，如果我當選，我將來可能只係少啲假期，要多啲返辦事處工作，要開區議會，我嘅犧牲實在太奢侈。」他希望透過四年區議會工作，從黨內或黨外栽培年輕人「接棒」。

「農村包圍城市 區議員包圍中央」



建制派政黨和議員因修例風波而民望大跌，不少分析認為民主派在區選的形勢一片大好，甚至有人認為泛民可在452席中，取得逾三百席。擅長分析選舉數據的單仲偕估計，泛民取三百席屬過份樂觀，不過他指出建制派於是次區選有很多不利因素，即使居於海外的建制支持者回港投票，也未必挽救到建制派的選情。他估計民主派最少能取得200席，若年輕人和新選民蜂擁投票，甚至有機會取得240席。來屆區議會共452個民選議席，連同27個當然議員，合共479個議席。

單仲偕認為投票率在是次選舉相當關鍵。他指，去屆區議會換屆選舉的投票率為約47%，2016年立法會選舉投票率則約有55%，估計是次區選投票率應能超過50%，投票率徘徊於52至54%之間，「今次新選民多咗39萬，如果今次觸動到年輕人投票，投票率會有機會高啲。」

深耕細作才能光復議會

對於部分年輕人認為議會已失效，無法在監察政府上發揮任何作用，甚至因此不會投票，單仲偕認為，議會是其中一項爭取民主的工具，就像「農村包圍城市」，應以「區議員包圍中央」。他指出若民主派能在部分區議會取得過半議席，便不會再次出現十八區區議會主席發聲明支持《逃犯條例》修訂、《一地兩檢》等情況；同時若民主派在區議會能取得過半議席，可在特首選委會選舉的港九各區議會和新界各區議會界別取得117席，倘連同民主派在其他界別可取得三百多張選委票，泛民可合共取得逾四百張特首選委票，可為北京挑選何人擔任下屆特首構成一定壓力。

作為經驗豐富的區選老手，單仲偕對是次參選的素人有何寄語？單仲偕語重心長地說：「第一次選舉就係素人，第二次選舉就唔係啦，做地區係要深耕細作，可能今次係一場激情嘅政治選舉，但完咗就要深耕細作，咁樣民主派先可以長期光復議會。」

單仲偕2016年告別議會。（資料圖片/羅國輝攝）