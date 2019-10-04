禁蒙面法正式實施！邊類人可獲豁免？一文看清罰則、執法細則

政府今日（4日）下午公布以《緊急清況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，即《禁蒙面法》，並即日刊憲，明日（5日）凌晨零時零分生效。《香港01》綜合各注意事項，一文看清，以免市民誤墮法網。

在甚麼情況下蒙面會觸犯法例?

法例中蒙面是指使用面罩，或者任何其他遮掩面部全部，以及部分的物品掩面，例如是網民提議以顏料畫上難以識別容貌的妝容，也屬違法。

怎樣才算「蒙面」?

法例中蒙面是指使用面罩，或者任何其他遮掩面部全部，以及部分的物品掩面，例如是網民提議以顏料畫上難以識別容貌的妝容，也屬違法。

哪些人士可獲豁免?

李家超提到三類有合理辯解的人士可獲豁免，包括第一，因從事專業或受僱工作，為其個人人身安全理由，要蒙面在遊行集會現場出現的人士如執勤的警員。第二因是宗教理由，例如其宗教信仰是要遮掩面部的人士，以及第三，因先前已存在的醫學或健康理由，而要戴口罩等人士。

一旦違例，罰則如何?

遊行示威違例 最高罰款2.5萬及監禁1年

該法例之下，在《公安條例》規範的集會與遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品，違例者最高可罰款2.5萬元及監禁1年。

所謂規範的集會與遊行，即警方發出不反對通知書的公眾集會和遊行，例如民陣在7月1日發起的遊行，即獲得不反對通知書。

近日各種遊行示威都有人蒙面，當中包括損毀設施的示威者。（資料圖片）

如果被控，被控一方在確立有關指控時，可以提出合理辯解。根據文件，被控者要有足夠證據，以證明自己符合上述合法權限或合理辯解，而控方亦沒有提出足以排除合理疑點的證據，以證明辯解無效。

因此，被控者要提出辯解論點，而控方無法反駁。

《禁蒙面法》的檢控期限，為干犯罪行當日起計的12個月。

警方可即時要求在場人士除下口罩嗎?

不遵指示解除蒙面 可罰款1萬監禁半年

該法例亦規定，警務人員可以在任何公眾地方截停任何人士，要求除去蒙面物品，以核實身份。如該人士不遵從指示，最高可以判罰款1萬元及監禁6個月。

政府提到蒙面者的合理辯解，包括醫學或健康理由、宗教理由以及正在從事專業或受僱工作，而有需要蒙面在遊行集會現場出現。

多次活動以暴力終結 有迫切需要恢復秩序

政府發言人在新聞稿表示，自6月9日起，香港發生超過400宗由《逃犯條例》條訂而引起的公眾活動，當中有相當多的公眾活動以暴力事件告終。發言人補充指激進及蒙面的示威者嚴重破壞公眾安寧，對社會造成廣泛和即時危險。

發言人說：「在9月29日及10月1日，蒙面示威者使用的暴力極端激進，大肆對人和財產投擲汽油彈、嚴重襲擊警務人員、警車及警署，並大規模蓄意破壞港鐵車站和政府合署等。香港的整體公共安全受到嚴重威脅，香港有迫切需要恢復社會的正常運作。」

發言人又表示：「禁止蒙面的行為，有迫切立法需要，以協助警方的刑事調查及搜證，以及阻嚇暴力和違法行為。鑑於蒙面示威者在近期公眾活動中的違法和暴力行為日益升級，有必要及相稱地訂立《規例》以保障公共秩序和安全。」