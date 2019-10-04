【禁蒙面法】私隱專員公署指　違法者不能以私隱作「避風港」

政府今日（4日）公布訂立《禁蒙面法》，明日（5日）零時零分生效。私隱專員公署表示，個人私隱權非絕對權利，其中重要的考慮是公眾利益。

禁止蒙面而無記錄 與現行條例無衝突

公署指出，禁止蒙面雖然令個人的容貌顯露，但在沒有記錄容貌的情況下，不屬於《個人資料（私隱）條例》下收集個人資料，因此立法禁止蒙面，與現行條例並無衝突。

私隱專員公署表示，行使個人私隱權利時，亦需要與公眾利益兩者達致平衡。（曾梓洋攝）

個人私隱權利 不應凌駕社會整體利益

公署表示，行使個人私隱權利時，亦需要與公眾利益兩者達致平衡，既要考慮如何保障個人資料私隱，亦要考慮照顧社會的整體利益，包括公共秩序和國家安全。

當有罪案、嚴重不當、不誠實或舞弊的行為發生時，為了可即時及有效地防止或偵測這些行為，以及基於拘捕、檢控或拘留犯罪者的考慮，涉案者的個人資料私隱權利並不會凌駕於社會的整體利益之上。違法者不容以私隱作為「避風港」或「避難所」。

如政府要攝錄 亦需要遵守私隱條例

而政府或執法機構涉及收集個人資料，例如市民示威期間被攝錄，就需要根據《私隱條例》規定，在控制收集、持有、處理或使用個人資料方面，包括披露和轉移，都要遵從《私隱條例》的規定。