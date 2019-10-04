【禁蒙面法】免誤墮法網你要知　示威現場住客戴口罩落街得唔得？

政府自回歸以來，首次宣布引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨零時起生效。當局在短時間內推出及執行法例，部分市民對在何等情況下可戴及不可佩戴口罩存在疑問，擔心會否因而誤墮法網。《香港01》整理政府記者會的要點，臚列官員對《禁蒙面法》的解釋。

禁蒙面法實實施後，市民參與集會亦不可蒙面。（盧翊銘攝）

情境：規例中提及，若因醫學或健康理由，市民就算身處有關集結、集會或遊行，亦可蒙面，可成為免責辯護。那麼，是否一定要有醫生紙在身？如果沒有醫生紙，有沒有方法抗辯？

執業大律師陸偉雄：市民若要給予有力證明，外出時最好帶備醫生紙在身；但若真的沒有醫生紙而被拘捕，則可向法官詳述當時的病徵和請家人出庭作證。

情境：規例中提及，若因宗教理由，市民就算身處有關集結、集會或遊行，亦可蒙面，可成為免責辯護。那麼，市民如何證明自己的宗教信仰？

執業大律師陸偉雄：市民應有證據，以證明自己是信奉該宗教，例如曾參聚會、有教會的會員登記等。

陸偉雄表示，由於香港是首次實施《禁蒙面法》，先前並沒有案例可供參考，形容大家都是「摸着石頭過河」。他又指法官並非機器，認為市民毋須過分擔心。

情境：居住在示威現場的當區市民，出入戴口罩作保護以免中催淚彈會否成為犯法理由；在流感高峰期，若在示威現場的市民戴口罩避免染病有無問題？

保安局局長李家超：規例中有列明何謂合法和合理的辯護，法庭可按每個人的個別情況和理由，從而判斷是否合法的辯護，確保法例符合相稱性的原則。

情境：參與合法遊行，市民把口罩放在口袋中是否涉嫌違法？

答：李家超沒有直接回應。

情境：市民在公眾地方戴口罩有否問題？

保安局局長李家超：規例規例賦權予警員，在某些情況下可要求在公眾地方的人除去其蒙面物品，以核實身分；若市民拒絕按警方要求，除下蒙面物品，警員有權除去有關物品，而不遵從者最高可囚6個月及罰款1萬元。

情境：記者在示威現場佩戴頭盔、面罩等裝備進行採訪工作，會否構成犯法理由？

李家超：規列中免責條款，包括該人當時身處有關集結、集會或遊行，正在從事某專業或受僱工作，並於正在作出與該專業或受僱工作相關的作為或活動時，為了該人的人身安全，而使用有關蒙面品。他稱，這項條文符合記者的日常工作。

李家超表示，警方執法會按照法律條文，若果警方要拘捕任何人要有合理懷疑。