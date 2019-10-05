【禁蒙面法】10.1成轉折點　建制消息：押後區選可能性愈來愈高

政府引用緊急法並頒布禁蒙面法之後，緊急法業已啟動，特區政府會否藉此頒布更多新招數，應對局勢之變化，成為政圈焦點。 特首林鄭月娥昨日召開《禁蒙面法》記者會前，一度有傳政府會同時頒布禁止18歲或以下人士宵禁令，但接近政府消息人士斬釘截鐵表示，有關消息並不真確，「政府完全無諗過」。

消息指暫無其他計劃 完全無想過18歲以下宵禁

政府在午夜過後實施禁蒙面法，有指當局此做法的真正目的是再次啟用《緊急法》，為未來更多「辣招」鋪路，例如宵禁令和禁Telegram、連登等。接近政府消息向《香港01》記者表示，實施禁蒙面法後，「暫時再無其他計劃」；至於昨日一度有傳同時頒布18歲或以下人士宵禁令，消息更指「政府完全無諗過」。

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是否押後區選 仍要視乎未來數星期形勢發展

至於押後區議會選舉，消息人士指「不是特首林鄭話事，而是由示威者左右」，因區選會否押後，港府完全視乎未來數星期的形勢發展，若暴力示威持續甚至加劇，影響市民投票或危及選舉的公允性，政府便會押後選舉。

另來自傳統左派消息指，林鄭拍板頒布禁蒙面法，轉折點是10.1國慶，「之前林鄭完全唔蘇我哋」，但10.1過了僅幾天，港府便突然頒布實施禁面法。該消息指，因10.1當天全港多處地區爆發激烈警民衝突，暴力有升級迹象，而且很可能蔓延至11月區議會選舉，故北京和港府決定出「重招」止暴。

10月1日全港多區出現暴力事件，建制消息稱，事態發展引起社會關注，令押後區議會選舉的理據增加。（資料圖片）

該消息說，建制派內對押後區選的態度亦出現微妙變化，10.1前許多建制派對押後區選持保留態度，認為未有足夠理據這樣做，徒激起更多市民針對建制派候選人。但10.1終於發生第一宗警員因被襲而開槍自衞擊傷施襲示威者事件，事態發展引起社會高度關注，令押後區選找到有力支撑點，「而且按今日的形勢，押後區選讓社會冷靜下來，也是一個不俗的選項」。

該消息人士說，以他所知，港府高層對押後區選的態度已由「盡量不碰」轉變為「開放考慮」，加上建制派的「意見」壓力，回歸後首度延期區選的的可能性已愈來愈高。