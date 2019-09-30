【區議會選舉2019】傳政府研押後或取消選舉　民主派斥違公眾利益

近期有建制派人士引述特首林鄭月娥稱，如果11月區議會選舉被滋擾，有可能延後甚至取消整個選舉。民主派議員舉行記招，表示這種說法是違背公眾利益。

陳淑莊指法律要求議會任期屆滿前指定日子選舉

陳淑莊指出，區議會在11月24日舉行，按條例第38條，區議會選舉是可以押後延期14日，同時根據條例27條，要在該屆任期完結前15至60日內發生。如果押後14日後再押後14日，理論上就會違法法例。

至於可以押後幾多次14日，陳淑莊表示自己也答不到。他指出，過往回歸後從未發生過押後，亦質疑法律上能否取消區議會選舉。

尹兆堅斥建制派要避免選舉崩盤 而傳出取消選舉

尹兆堅認為是建制派要逃避他們口中的「選舉崩盤」，而「自編自導自演」取消區議會選舉，違背公眾利益。

他指在憲政上區議會有責任和權力，即117席特首選委，以及立法會內的區議會界別，不是可有可無的諮詢組織。

尹兆堅表示，政府正在搞對話會，但行為是反其道而行，在這龐大民意之下取消區議會選舉，不單止是不智，更是火上加油，令現已沸騰的民意爆發。

毛孟靜認為，如果林鄭對建制派言聽計從，會是國際政治笑話。如果這個地區選舉，因為要保護建制派、因為「怕輸」而要押後選舉，是貽笑大方。

區諾軒指取消選舉是民主倒退

區諾軒表示，延遲甚至取消區議會選舉是民主倒退，並引述聯合國公民及政治權利國際公約表示，公民應享有定期且開放而平等的選舉，又表示韓國朴正熙年代以及馬來西亞的威權政府年代，試過取消選舉，問傳出這些消息是否要香港自由指數大跌。