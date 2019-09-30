【區議會選舉2019】建制憂票站被圍　涂謹申：通常敗選方才會搗亂

區議會換屆選舉於11月24日舉行，建制派早前與特首林鄭月娥見面，有人引述林鄭稱若一個選區票站被包圍，或會押後選舉，甚至取消該區所有選舉。 經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬表示，希望選舉可如期舉行，令不同政見的市民可以透過投票表達意見。 循「超及區議會」入局的民主黨立法會議員涂謹申稱，據古今中外、世界各國的例子，通常都是敗選或「唔服氣」的一方搗亂選舉或票站，他指現在建制派民望低、欠認受性，反問：「邊個上風，邊個下風，邊個最有機會破壞？」

梁美芬認為民意不是一面倒 指市民整體理性

本身是九龍城區議員、料會「交棒」的梁美芬表示，她一直希望選舉可如期舉行，令不同政見市民，可透過投票表達意見，認為從政者需有承擔，做得不好也要面向群眾、選民。

她稱最近也有落區，有支持者向她要求就《反蒙面法》立法，亦有支持者要求獨立調查，認為市民整體都是理性，而且民意不是一面倒，指很多人的立場搖擺，因不希望香港「攬炒」。

涂：可押後個別混亂票站 警駐守再補辦投票

涂謹申指，法律列明若選舉不能公平進行，可押後選舉14日。他指在外國，通常敗選或「唔服氣」的一方才會破壞選舉，他直指現在建制派民望低、欠認受性，反問：「邊個上風，邊個下風，邊個最有機會破壞？」

不過他認為，若混亂情況「好誇張」，政府自然需考慮押後選舉，但不認為應因為一票站混亂而取消整個選舉，認為可為個別選站補辦投票日，警方囤重兵保護個別票站，便足以確保選舉順利進行。