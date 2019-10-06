【禁蒙面法】張達明今戴口罩上街　指並非蒙面：未選擇要違法達義

政府周五（4日）宣布引用《緊急情況規例》立《禁蒙面法》，香港大學法律學院首席講師張達明今天（6日）在Facebook發文，表示今天將會戴口罩上街，向政權倒行逆施作無聲抗議，強調戴口罩並不會阻止他人識辨其身份，並非蒙面和違法達義。

張達明昨晚在Facebook表示，今天戴上口罩走上港島街頭，因不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品。（張達明facebook）

張達明昨晚在Facebook表示，今天戴上口罩走上港島街頭，因不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品，又指出根據《禁止蒙面規例》，即使在「公眾地方」戴上口罩，但只要不會「相當可能阻止識辨身份」，亦不觸犯有關法例。

貼文在facebook至今有2萬個讚好、1萬個分享，張達明今午再發文，指貼文受網民歡迎反映，可清楚看見香港民心所向。他重申戴口罩上街是要對政權倒行逆施作無聲抗議，強調戴口罩並不會阻止人識辨我的身份，並非蒙面。

他表示，他至今自己仍未選擇要違法達義，又說要令到政權懸崖勒馬，「我仍然希望香港人可以站出來，用和平理性合法的方法去抗爭，而不用訴諸暴力，並學習尊重不同意見人士表達的自由。」

張達明澄清，「公眾地方」和「非公眾地方」的主要分別在於市民能夠進入該處的原因，並非因為他們是一般公眾而享有的權利，而是他們乃明示或暗示的被邀者或獲許可人士，因此學校並不屬於「公眾地方」，但若商場是開放予一般公眾人士進入，則屬「公眾地方」。

張達明今午再發文，指貼文受網民歡迎反映，可清楚看見香港民心所向。（張達明facebook）