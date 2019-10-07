【禁蒙面法】時序重組　示威者蒙面逼爆銅鑼灣太子　記者中燃燒彈

政府上周五宣布以緊急法立《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮。有網民分別於港島發起反警集會及「反緊急法」遊行。下午近兩時，大批聚集於銅鑼灣的遊行人士步出軒尼詩道，佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，逼爆銅鑼灣，而且大都戴上口罩或面罩，並高舉雨傘。 之後警方發射催淚彈等驅散鎮壓遊行人士。有示威者以汽油彈還擊，惟有記者被誤傷。九龍亦有示威，該區軍營建築物的天台一度舉起黃旗，旗幟上寫着「你正在違反法律，可能被檢控」。

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14:00 港島遊行示威者蒙面出發 九龍有店舖被毀

數以萬計聚集崇光百貨外的群眾，突然步出軒尼詩道馬路，佔據多條行車線，群眾高舉各種顏色的雨傘，並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。警方迅即發新聞稿，指有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，指在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為，又呼籲示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。

尖沙咀方面，聚集的數百名黑衫群眾亦於約兩時起步，邊行邊叫口號，之後人群增多，馬路有車輛受阻。遊行人士的隊頭行至中環德輔道中， 一度佔據大馬路行車線，遊行隊伍掉頭往遮打花園集合。有示威者以火槍等工具塗鴉並焚燒港鐵站指示牌，又打破車站玻璃。被指福建幫品牌優品360招牌被破壞，內地品牌小米門前圍板被噴漆。

下午約2時半，有市民高舉「反極權，我有權蒙面」標語。（余俊亮攝）

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16:00 警方多處開槍驅散鎮壓示威者

太子旺角警署舉黑旗及橙旗，在平台的防暴警察幾度持槍。在中銀對出有示威者築防線，對面彌敦道持續有大批遊行人士繼續前行。另外，灣仔警察總部向金鐘道及夏愨花園方向，發射大量催淚彈，現場充滿煙霧，現場煙霧瀰漫。金鐘警察在警總向夏愨花園方向舉起橙旗，一分鐘即開槍。警察總部西翼方面，警員在近金鐘道的空地舉黑旗，再向正義道天橋發射催淚彈，催淚彈飛過天橋落在金鐘道示威者附近。

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17:00 示威者汽油彈還擊 有人攻擊示威者被「私了」

警員在金鐘皇后大道東再舉黑旗，金鐘，皇后大道東多處發催淚彈，現場大叫「和理非」示威者上山，不少人經正義道上山方向離開。軒尼詩道有建設銀行分行內被人縱火，店內有水浸，消防員隨後趕至將火救熄。另修頓球場旁的中旅社內亦遭破壞。

旺角方面，一名持棍男子被指攻擊示威者後，於彌敦道近匯豐銀行總行被圍毆，血流披面。義務救護員現場為他治理。深水埗方面，欽州街長沙灣道交界有一輛的士鏟上行人路，影片所見的士司機曾加速撞向現場的人群，情況一度非常危險。現場消息指的士令三名行人受傷，包括一名南亞裔人士輕傷，另有一男一女被撞倒，需急救員急救。有示威者見狀把司機拖下車，拉出車廂圍毆，事後涉事司機嚴重受傷，的士亦被破壞。

深水埗欽洲街近長沙灣道路口，一輛的士突剷上行人路。(李穎霖攝)

彌敦道有一名持棍男子被示威者「私了」。（余俊亮攝）

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馬蹄露在周日（10月6日）在旺角街頭疑被打，嘴角及頸上有血迹。（無線新聞台截圖）

10月6日晚上7點50分，灣仔天樂里與軒尼詩道交接，有多名記者被汽油彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。（中通社）

18:00 記者中汽油彈 東九龍軍營舉起黃旗警告

灣仔有記者中汽油彈著火，有記者頭部一度著火，數秒後已熄滅，現場消息指，不止一名記者被燒到。藝員「馬蹄露」較早時在旺角以手機影住示威者破壞中銀櫃員機，被示威者發覺及攻擊，混亂間違失手機，已進入旺角警察內。

九龍塘示威者路過解放軍東九龍軍營時，以雷射筆照向軍營，有人在軍營建築物的天台舉起黃旗，旗幟上寫着「你正在違反法律，可能被檢控」，並以電筒照向示威者。示威者其後離開。《香港01》記者晚上嘗試致電就事件向解放軍駐港部隊新聞發言辦公室查詢，但未有人接聽電話。

晚上約7時半，九龍塘示威者路過解放軍軍營時，以雷射筆照向軍營。有人在軍營建築物的天台舉起黃旗，寫有「你正在違反法律，可能被檢控」，並以電筒照向示威者。示威者其後離開。（曾梓洋攝）

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22:00 旺角暴雨「速龍」出動 沙田少年被要求脱衣搜查

夜晚旺角下起暴雨，大批「速龍小隊」及防暴警員到彌敦道驅散示威者，現場一度傳出槍聲，佔路的示威者立即四散離開。其後防暴警持長盾在銀行中心一帶組成防線。部份警員在行動後立即返回警車。水炮車今晚再次出動到旺角。現場消息指，有兩名男子被警方拘捕。

另外，沙田新城市廣場最少10人被捕，多名男子被要求脱去上衣搜查，有少年被捕赤裸上身，頭破血流。記者在現場拍攝時被警方截查要求出示身分證，記者當時身穿反光衣及帶有記者證。

有市民目擊事發經過，表示當時約50個市民坐於百步梯聊天飲酒，突然有女聲高呼提醒有警察，市民於是拔足狂奔，其中有少年於百步梯空地前滑倒在地，4、5個防暴警察趨前截堵，少年頓時雙手護頭，但仍遭警棍群毆，少年高呼「唔好打，我唔會走㗎喇」，目擊者指最少擊打廿下。

沙田新城市廣場最少10人被捕，多名男子被要求脱去上衣搜查，有被捕少年赤裸上身，頭破血流。（陳淑霞攝）