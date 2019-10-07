【禁蒙面法】軍營舉黃旗警告示威者　涂謹申：盡量唔好搞解放軍

反修例風波連續多月引發激烈衝突不斷，政府出重招訂立《禁蒙面法》，今日（6日）大批示威者在港九新界多個地區進行集會遊行示威。其中示威者經過九龍塘窩打老道旁的解放軍東九龍軍營時，以鐳射筆照向軍營，軍營內有人舉起黃旗，旗上以繁體字寫上「警告，你正違反法例，可能被檢控」。 解放軍的有關舉動罕見。究竟解放軍有沒有權如黃旗上所說，檢控示威者？

軍營內行使的法律與香港法律不同

民主黨立法會議員涂謹申接受《香港01》訪問表示，解放軍是否有權力向示威者舉黃旗，「研究呢個問題係無乜實質意義」，因為解放軍軍營之內實施的法例，與香港一般法例可以完全無關係，外界亦無經驗推斷解放軍在某種情況的規定做法。

至於檢控示威者，涂解釋，根據現行香港法例，侵犯軍營已屬違法。因此，解放軍舉黃旗警告示威者可能被檢控，不代表是解放軍檢控示威者，而是警告示威者，他們的行為已違反香港法例，有可能遭到香港當局檢控。

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風險難測 任何人都不應觸碰軍營

至於示威者以雷射筆照射軍營，涂謹申呼籲任何人都不要去「搞」解放軍和軍營。

他表示，解放軍內的行使的法規可能與軍營外的香港特區範圍不同，他們的行為準則和規範沒有先例可循，「例如你入侵到甚麼程度他們才會出擊？出擊的的力度又有多大？可以話完全無得估。舉例講，你用鐳射筆射佢，佢可能會擔心你用緊嘅係一支極高強度嘅鐳射筆，射一分鐘後會令佢件衫着火，然後向你開槍，你係無辦法確知佢會咁做，還是不會咁做，所以唔好搏。」

因此，涂謹申呼籲任何人都不應以身犯險，不要做出一些舉動令解放軍覺得他們受到威脅。