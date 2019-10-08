【禁蒙面法】將軍澳交通癱瘓　市民批政府反應慢、無交通警當值

政府透過《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》後，衝突仍然不絕，多區交通燈等公物被破壞，港鐵亦因應站內設施受損仍有個別站要封閉。 在將軍澳區，港鐵將軍線服務只維持來往調景嶺至北角，寶琳、將軍澳、坑口站封閉，大批市民需乘坐其他交通工具上班或上學，區內交通極度擠塞。有駕車的市民在塞車致電商台節目《在晴朗的一天出發》表示自己7時半出門，但9時仍在將軍澳，並批評警方沒有安排警員指揮交通、港鐵應免費讓市民乘車疏導人流、教育局應宣布停課減輕路面交通。 運輸署官員表示，區內因沒有港鐵服務、交通燈損毀，政府已加強巴士服務。

網民Terry Wong上載至ＦＢ群組「‎將軍澳」

王先生今早在將軍澳駕車，打算到調景嶺接人出九龍，由於將軍澳區嚴重塞車，接近9時致電節目，指「今早7時半塞到宜家」。他怒斥將軍澳交通燈全部損毀，但完全不見交通警維持馬路秩序：「由調景嶺去到我日出康城迴旋處，完全冇交通警、冇人係度維持秩序。」

港鐵仍然封閉多個站，其中將軍澳綫，關閉的車站包括將軍澳站、坑口站和寶琳站，調景嶺站是少數維持服務的非港島車站。王先生認為若港鐵封站沒問題，但質疑「調景嶺排隊亂哂龍，入閘都要畀錢，港鐵有咁多錢，點解唔可以優惠下市民免費一日，等人快出快入疏導下呢？」在路面塞車下，他質疑港鐵提供的接駁巴士「接得幾多人」。

在交通未完全恢復下，學生依舊要上學，王先生不滿政府為何不能特事特辦，「當打風，唔緊要㗎，全校放假一天，咁你咪少啲校巴、少啲私家車送人返學，交通咪又好啲」。他批評，教育局反應咁慢，「你教育署（局）出信畀啲學校，蒙面要畀人數，嗰啲又咁快？呢啲咁樣又冇反應呢？呢個政府辦事能力完全低到不得了」。

運輸署：將軍澳無港鐵、交通燈損毀

運輸署助理署長（技術服務）邱國鼎於港台節目《千禧年代》指，今早主要是將軍澳區交通較受影響，因區內無港鐵服務，而且主要路面交通燈亦受損，署方已加強巴士服務。另外大埔因無港鐵服務、沙田港鐵站入閘機較少，亦對市民出行造成一定影響，他呼籲市民要忍讓，也應預早計劃行程。

他又指，由10月4日至今，全港共有250組交通燈受損，今早仍有75組未能恢復運作，當中以油尖旺區佔最多，元朗、荃灣等區亦有不少交通燈受損。他透露，約10組交通燈損毀嚴重，或需數天去處理，署方會優先在繁忙道路進行復修，單在彌敦道有多盞交通燈未能修復。他補充，現時受損的情況包括交通燈的燈罩被打破、電線被割斷、零件被損毀，形容破壞廣泛及嚴重，惟稱署方仍有可用作替換的零件，而署方亦已透過機電署等部門加派人手，不眠不休地復修。

邱國鼎並指，截至10月2日，全港共有3.4萬米路旁欄杆受損，現時復修了接近1萬米的欄杆，未來會優先復修對道路安全有影響的欄杆。

被問到有無交通事故與交通燈受損有關？他表示在6月26日有一宗發生在天水圍近天華路的兩車相撞事件，懷疑與交通燈有關，但實際原因都要再視乎警方調查。