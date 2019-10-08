【禁蒙面法】學者批政府推警隊做磨心 　籲示威者調節抗爭方式

政府在上周五（4日）宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，10月5日午夜起正式生效，但示威衝突依然持續。 中大公共政策研究所副主任黃偉豪今（8日）在電台節目中指出，《禁蒙面法》阻嚇作用不大，更會激化市民不滿，社會普遍擔心特首會否繼續引用《緊急法》去訂立更多規例。他認為，《禁蒙面法》執行困難，如警方執法會令人感到不合理；但如不執法，就令人感到條例並無作用，「政府民望和公信力低，警方去執行公信力低的政府訂出的法例，令自己都受損。」 另外，有市民致電電台，稱本來反對政府修訂《逃犯條例》，亦有上街抗議，但現時因為示威活動而影響到生活，不滿示威者所為。

中大公共政策研究所副主任黃偉豪認為《禁蒙面法》的阻嚇作用不大。（資料圖片／城市論壇網上截圖）

黃偉豪在港台節目《千禧年代》中表示，《禁蒙面法》阻嚇作用不大，無助政府「止暴制亂」，更會激化市民不滿，因而上街抗議，行動更因而升溫。他亦指出，社會討論焦點在於，特首會否繼續引用《緊急法》去訂立更多規例，並指出若訂立網絡方面的限制，對本港作為國際金融中心的地位打擊最大，因為網禁等同控制社會資訊流動，影響到香港是否可以維持國際金融中心的地位及基礎。

他續指，林鄭月娥國慶上京後推出《禁蒙面法》，亦令社會擔心是否北京要求立法，憂慮中央政府是否無懼影響香港經濟，也選用強硬手段處理示威，也擔憂如決定出於中央，迴轉空間較小。不過，他認為目前距離極權、軍政府「仲有好多步」，希望對政局有影響的人進諫政府，不要再朝這方向走。

近月來示威活動針對港鐵，影響到港鐵提供服務，有市民對此感到不滿。（資料圖片／廖雁雄攝）

自稱「和理非」的林先生致致電電台，表示過去一直支持民主黨，亦感政府修訂《逃犯條例》做法粗暴，曾上街遊行表達不滿。不過，現時他對示威者更感憤怒，因為他們破壞生活，「以往乘港鐵外出只需半小時，但現時卻需兩小時」，認為一般市民需要上班、上學，但示威者卻不斷破壞港鐵，對此感到心痛和憤怒

他又批評示威者圍毆他人，認為「咁樣等於無法無天」，示威者應與政府對話，同時強調社會撕裂政府好大責任。

黃偉豪亦指，希望示威者可以思考未來的抗爭方式是否有需要作出調節。他解釋，暫時未見廣泛民意及國際輿論因示威的方式有所動搖，但他認為，再多的破壞也改變不了政府的看法，反而「和理非」就可能因為生活不便而對示威有保留，擔心示威者會從道德高位滑落，「係咪暴力升級就算升級了運動？應該要用政府做錯的地方，例如現時多了街坊支持，如果用社區網絡、支持，好過破壞設施。」

至於國際媒體方面，他認為部分外媒會體諒示威者或因剛立了禁蒙面法而有激烈行動，他形容為「蜜月期」，但亦擔心長遠而言，或有外媒會認為運動已變質，影響示威者的國際形象。他補充，「私了」、「裝修」等詞合理化暴力，如政見相反者亦以同樣方式去破壞商店、傳媒，「呢種方法係有利定不利，要考慮返。」他呼籲示威者應作漫長抗爭，思考策略應更為勇武，抑或把戰線開拓得更深更廣。

部分示威活動針對一些特定的商台，黃偉豪認為，暫時未見廣泛民意及國際輿論因示威的方式有所動搖，但示威者應考慮會否從道德高位滑落。 （資料圖片／廖雁雄攝）

另外，黃偉豪認為訂立《禁蒙面法》反而是害了警隊，因為這條法例在執行上較困難，如警方執法，會令人感到不合理；但如不執法，就令人感到條例並無作用，「政府民望和公信力低，警方去執行公信力低的政府訂出的法例，令自己都受損。」他又批評警方在處理示威的表現令人失望，如濫捕、無委任證等，呼籲警方保持克制，「單靠武力是解決不了問題。」他又指出，以往市民也會理解警隊是磨心，但現時不單只希望找出有違規的警員，而是要求解散警隊，證明警隊已大失民望，難以挽回，「不是說改革警隊，而是解散警隊，擔心將來如果有整治，個規模都會幾大。」

聽眾張先生質疑，是否所有暴力示威都由示威者造成，抑或有警察臥底在其中破壞，「政府想市民割席咋嘛，無可能割席！」黃偉豪回應指，的確有市民會懷疑破壞的人會否有警察在當中，但他也擔心即使如此，也可能會引起模仿作用，容易擦槍走火、覆水難收。

▼10.7全港多區衝突▼