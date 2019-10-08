【區議會選舉】黃夏蕙宣佈放棄參選：「香港大眾契媽」身份幫大家

藝人黃夏蕙早在8月已經表示有意參加區議會選舉，在修例風波期間發聲和落區，前日更稱有擇困難症，「唔知揀邊個區好」。 事隔兩日，黄夏蕙今日（8日）突然在網上宣布放棄參選，指兒女以爸爸胡百全是立法兩局非官守議員為由，不准她參選，加上由美國回香港的期間遇上兩件困擾她情緒的事情還未解決，所以宣佈放棄參選。 她否認經理人Simon有意參選，又打趣說不用區議員的身份，亦可以用「香港大眾契媽」身份幫大家。

黃夏蕙日前發放拿着參選表格的照片，稱不知選哪一區。（黄夏蕙Facebook圖片）

黃夏蕙凌晨上載合照，以「最失樂同唔捨得既（嘅）心情」宣布「我不參選區議會了」。她解釋近半年來，與經理人Simon積極計劃準備參選，直至近一個月，孩子知道她要準備上陣，「他們每天都輪流找我出來，借名聚舊，實際是不准我參選」，指其已故父親胡百全是立法兩局非官守議員，1972年至1974年擔任立法局首席非官守議員，「政治生涯不是凡人可處理到」。

除了家人緣故，黃夏蕙又稱，由美國回香港那段時間，遇上兩件令她情緒很困擾的事情還未解決，契仔楊峰昨晚陪她在太子吃飯時，又到社會活動現場，問她「在準備發射催淚彈之際，我可以做到什麼事情幫市民？」，以她性格，「一定企在警察與示威者中間，希望大家可以忍耐，然後自由離開，這些美好的畫面，真的會發生嗎？」

對於有人傳經理人Simon想參選，黄夏蕙覺得「算吧！Simon只喜歡做幕後做（造）皇者。他根本沒有興趣站在人前。因為他的性格太熱血和正真，不喜歡用偷雞摸狗的蠱惑招」。

最後，黃夏蕙表示希望繼續守護香港所有市民，「我雖然唔用區議員既（嘅）身份，不過，我可以用【香港大眾契媽】身份幫大地（家），之後，大家見到我，就叫我一聲【契媽BB】好嗎？」