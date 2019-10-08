【區議會選舉2019】公民黨派兩人出戰九龍城區　籲以選票彰顯民意

2019 區議會選舉提名期上週五正式展開，公民黨兩位社區主任溫仲然及梁咏欣今日(8日)到九龍城民政事務處，報名參選九龍塘選區，以及啟德中及南選區。 九龍東立法會議員譚文豪認為，民主及民生兩者有關係，例如警察強行進入屋苑執法都是政治問題。他表示今次區議會選舉並不單純只是關於社區，而是整個香港，因此非常重要。他認為如果民主派整體得票比建制派多，會展示清晰的民意，政府則沒藉口及需要以社區對話的方式聆聽民意。

公民黨兩位社區主任溫仲然(右)及梁咏欣(左)到九龍城民政事務處，報名參選九龍塘選區，以及啟德中及南選區。(張浩維攝)

公民黨主席，立法會前議員梁家傑方亦表示，期望兩位社區主任向當區街坊解釋，香港變成現時的處境，是因為政府未有跟隨基本法及中英聯合聲明行事。

梁家傑，譚文豪等人一同戴上口罩到九龍城民政事務處報名，表示對日前政府 引用緊急法立蒙面法表示不滿。梁家傑認為，政府推行禁蒙面法是想令到港人民怨沸騰，然後順勢取消區議會選舉。譚文豪則指， 禁蒙面法公佈當日已經看到市民反抗的力度更加大，達不到政府的預期效果。他批評政府繞過立法會立法的手段是「暴力立法」。他相信林鄭看到禁蒙面法令到社會反抗力度之大，會後悔推行禁蒙面法。

九龍塘選區的現任議員，是連續擔任了五屆的自由黨何顯明。而啟德中及南選區的現任議員為獨立建制派何華漢，惟何華漢今屆放棄競逐連任，由自由黨張景勛代表建制派陣營出戰該選區。